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男潛河中尋寶發現保險箱 打開挖出「兒少不宜」
英國一名男子謝恩（Shane Stephenson）日前為了幫助朋友找回被丟進河裡的腳踏車，發現河中藏有許多意想不到的秘寶，這個消息一曝光，意外引起騷動。
名為謝恩的男子，以潛水的方式潛入蘇格蘭的利斯河中，發現河裡竟然有浴缸、行李箱、攝影機，甚至二十五輛的腳踏車（其中有十四輛屬於當地的公共自行車租借公司），以及一個約三十五公斤重的保險箱。
由於這個保險箱實在太重，謝恩和朋友們不得不使用特殊的工具將它從河中取出。不過，興致勃勃的他打開保險箱後，卻發現裡面只有幾本成人雜誌和保險套，沒有什麼值錢寶藏。
另一方面，謝恩所發現的大量腳踏車引起了居民的不滿。由於腳踏車內部含有會溶於水中的有毒成分，很可能對於河中的生態產生負面影響。
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