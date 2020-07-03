「婚後」16年未見彼此 英國大學生與「妻子」推特重逢

今年二十歲的英國大學生傑克・卡羅（Jack Callow），日前在推特上貼出自己在幼稚園時期和一個女孩結婚的照片。這些照片上傳到網路上後，迅速爆紅，許多網友紛紛大讚可愛，甚至希望他們找到彼此並且結婚。

傑克表示，他是在拜訪祖父母的過程中，在祖父母的家中找到了這些照片。傑克表示，自己小時候和這名女孩感情相當好，還不懂事的他在幼稚園時便向對方求婚，而幼稚園的工作人員們也決定為他們舉辦了這一場婚禮。幼稚園不只邀請了其他孩子們參與這場盛事，甚至連傑克和女孩的父母也都受邀出席。

而這則貼文也迅速地引起了女主角麗娜・儒特拉（Rena Jutla）的注意。麗娜今年已經二十一歲，是一名教師。她表示自己也還記得當年的那場婚禮，以及自己的父母參加婚禮時的樣子。

許多網友看到這則消息，紛紛表示希望他們現在可以正式的結婚。不過根據報導，傑克如今已經有了穩定交往的女友，他也強調，自己分享這些照片只是出於懷舊的心情。