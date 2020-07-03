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世界第一家「鍍金外牆」旅館開張 泳池、天花板等內外都鍍金
不少旅館裝潢會以鍍金裝潢吸引消費者，不過旅館內外皆是鍍金，恐怕必須耗費大筆費用。越南一家五星級旅館耗時11年建造，近期終於開幕，建築外牆和內部的天花板、浴缸、游泳池皆是鍍金打造，業者宣稱他們是世界第一家以鍍金磁磚覆蓋的旅館，而建築內部的天花板、浴缸等都有鍍金，外觀相當壯麗。
根據「太陽報」、「The National」報導，這家位在越南河內江武湖（Giang Vo Lake）岸邊的旅館名叫金湖旅館（Golden Lake hotel），它總共耗時11年完工，並在昨日（2日）正式營業，該間旅館有25層樓，建築外牆以鍍金磁磚覆蓋而成，業者宣稱他們是世界第一家以鍍金磁磚覆蓋的旅館，報導指出該建築外牆以5000平方公尺的鍍金磁磚覆蓋，除此之外旅館大廳的天花板、無邊際游泳池也是鍍金打造，鍍金材質也延伸到客房內的浴缸、馬桶、水槽。
金湖旅館有400間客房，價格為每晚250英鎊（新台幣約9066元）起跳，公寓租金價格則是每平方公尺5200英鎊（新台幣約18.8萬元）起，不過未來金湖旅館則會交由美國溫德姆酒店集團（Wyndham Hotel Group）經營。
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