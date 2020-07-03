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依照楔形文字重塑4千年前食譜 劍橋教授訝異：簡單美味
不少家庭主婦會參考食譜做菜，不過早在數千年前食譜早就存在，只不過是刻於石板之上，若要還原美食，恐要有一定的語言、歷史知識。英國劍橋大學一位教授近期頻頻在推特分享佳餚，特別的是他是參考巴比倫時代的楔形文字泥板，還原菜品，而這些食譜距今已有4千多年，不過教授完成後則認為這些佳餚其實既簡單又美味。
根據「The Indian Express」報導，這位劍橋大學教授名叫薩瑟蘭（Bill Sutherland），他在疫情封城期間嘗試還原了巴比倫時代的食譜，而這些食譜是用楔形文字記載於泥板上，最早可追溯至公元前1750年，也是最古老的食譜記載，薩瑟蘭分析了這些文字後按照上面的步驟完成了多道佳餚，並分享在自己的個人推特。
薩瑟蘭製作了美索不達米亞飯、燉羊肉、羊血製成的紅寶石肉湯等佳餚，而他對自己製作的還原菜品都非常滿意，並在貼文寫道「這看起來令人驚嘆且充滿風味」、「簡單又美味」。
I blame lockdown but for some reason decided to cook Babylonian meal from the recipe tablet on the right; at 1750 BCE are the oldest recipes existing. Seemed to go down OK "Best Mesopotamian meal I have eaten".— Bill Sutherland (@Bill_Sutherland) June 28, 2020
A thread 1/6 pic.twitter.com/gqYMJopbxM
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