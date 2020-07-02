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被冷落？毛小孩將出生僅26日雙胞胎女嬰咬死 母親眼目睹崩潰
日前巴西傳出一起家犬將雙胞胎女嬰咬死的駭人命案，家中毛小孩因為主人忙於照顧新生兒，不像從前關注狗狗，沒想到平日溫馴的牠竟趁家人不注意時偷偷潛入家中，並將兩名出生才26天的女嬰咬死，目睹女兒開腸破肚畫面令家屬心痛不已。
綜合外媒報導，事件發生在上月23號，巴西皮里帕（Piripa）一名29歲母親與鄰居聊天時聽見房間內傳出奇怪聲響，沒想到進房一看，卻看到家中飼養的拉布拉多竟瘋狂的撕咬兩名剛出生26天的雙胞胎女兒，當時母親奮力將女嬰從發狂的狗狗口中拉出，卻造成女嬰腹部嚴重撕裂。
根據報導，事件導致一個女嬰當場慘死，另一個則被咬成重傷，而該名女嬰到醫院搶救後仍傷重不治。家屬透露家中的拉布拉多平日個性溫馴，他們推測可能是因為雙胞胎出生後原本備受寵愛的狗狗受到冷落，才會因此攻擊女嬰。
據了解，女嬰預產期原本在5月23日，沒想到提早一個月出世卻在原本的預產期當日慘死，當地居民提到夫妻兩人嘗試懷孕九年，好不容易才成功，如今卻發生憾事讓他們非常心痛。而目前警方展開調查釐清事發過程。
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