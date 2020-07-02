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女子手握裹粉均勻「超大雞排」 網知真相震驚：原來是水晶
石英是大陸地殼數量第二多的礦石，其種類非常多種，收集各種獨特外型的水晶也成為收藏家的目標。有位女網友近期發文分享，她貼出一張手握超大雞排的照片，不過這個裹粉均勻、肉質緊實的雞排其實是一個水晶，而貼文一出後，不少網友感到震驚。
根據「My Modern Met」網站報導，一位名叫阿米莉亞（Amelia Rude）的網友在個人推特上分享了這張照片，她經營著一家珠寶店，收藏了700多種水晶，但她沒想到自己的收藏會在網路上爆紅，只見這塊水晶外表十分像一塊雞排，無論是雞排酥脆的表皮或是內部的肉質纖維，這塊水晶都長得極為相似，而阿米莉亞也在貼文寫道「看起來像雞柳條的水晶，注意」。
而貼文一出後，不少網友則紛紛轉貼該貼文，並留言說到「即使有標題，我看了三遍才確定這不是雞肉」、「好想咬一口」、「我想要把這水晶吃下肚」、「有人做過炸水晶嗎」、「真有藝術感的水晶」、「讓我吃一下」、「說實話，你可能會不小心把它吞下肚」。
事實上，阿米莉亞表示這塊水晶其實是紅色方解石，這種碳酸鈣礦物是地球上最常見的礦物之一，也是大理石和石灰石的內含成分，這種礦物以形成塊狀晶體而聞名。
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