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日本女生不能單獨吃拉麵？ 網友揭背後性別觀念
日式料理深受台灣人喜愛，拉麵更是常見的美食之一，但有網友觀看動漫時發現，女主角單獨去拉麵店吃飯卻遭旁人側目，這一現象讓他相當不解，因此發文詢問鄉民，釣出內行人解釋原因。
原PO在PTT發文表示，「之前看動漫女主角輝夜姬到拉麵店用餐，結果被老闆和顧客投來異樣眼光，劇中好像有提到女生單獨吃飯很奇怪，為什麼日本有這樣的觀念呢？」
對此，網友點出「刻板印象」為關鍵，「女生單獨去咖啡店就不奇怪，這是一種刻板印象」、「是店類型的關係，男性去甜點店也會被注目」、「拉麵、牛、速食在日本刻板印象是男性在吃的」、「刻板印象跟潛規則很多的奇怪國家」、「因為拉麵和牛丼早期是工人在吃的，所以刻板印象上是工人和業務在吃的，一個女孩子家的吃這種食物，給人的感覺就很粗鄙，日本的性別刻板印象還是很強的」。
但也有人表示，「現在很多日本OL都是自己去吃」、「我在東京車站拉麵街看到不少女生單獨內用」、「女生單獨吃拉麵其實滿常見的，時代不同了」、「女生一個人吃拉麵在現在真的還好了」、「我日本朋友就會單獨去拉麵店吃飯」。
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