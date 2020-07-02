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幫朋友搬家意外踩破木板 墜落9公尺隱藏古井

聯合新聞網 / 綜合報導
湯恩幫朋友幫家時，意外踩破木地板，跌落9公尺深的古井。圖擷自「Guilford Police Department」FB
湯恩幫朋友幫家時，意外踩破木地板，跌落9公尺深的古井。圖擷自「Guilford Police Department」FB

早期自來水系統還未普遍時，多數人家採用井底的水或是溪水過活。美國一位男子近期與妻子一同去朋友家協助搬家，未料過程中男子意外踩破木地板，整個人跌落9公尺深的古井，所幸井內仍有一些水，男子並未直接著地，而警消到場後也立刻將男子救了上來。

根據「NBC Connecticut」報導，這位男子名叫湯恩（Christopher Town），他和妻子安吉拉（Angela）當時正在美國吉爾福德（Guilford）一所房屋幫朋友搬家，未料湯恩卻意外踩破的木地板，整個人跌入約30英尺（約9公尺）深的古井內，安吉拉表示「我還是很震驚」、「很離奇，當時他站在我前面，然後就消失了」。

所幸，古井內仍有一些水，因此湯恩沒有整個人直接著地，事後他回顧事發時表示「我知道情況可能很糟，但是只要我保持頭腦清醒，我就有更高的生存機會」，事發幾分鐘後消防隊緊急利用繩索和救生衣將湯恩救了出來，並將他送往醫院，幸好湯恩只有輕傷，並沒有大礙。

目前，消防人員已在古井周圍封鎖，而該棟房屋的房東也將古井封住了，而消防隊事後也在臉書專頁透露，這口古井原本是在房屋外面，但在1981年房屋翻新擴建時，只有將古井用木板覆蓋，並沒有加裝井口蓋，才導致湯恩意外踩破墜落。

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