妙齡女慘遭性侵勒斃成懸案 35年後靠「一滴精液」揭家族真兇

1984年美國社會發生一起遲遲無法偵破的命案，當年一名年僅18歲的少女，被發現陳屍在一條大雪覆蓋的車道上，經研判是遭人先姦後殺。直到2012年，死者的其中一名表兄過世之後，警方再次嘗試DNA相驗，發現少女陰道中存留的精液，竟與表哥符合，從而破解驚動社會數十年的懸案。

根據英國《每日郵報》報導，當時年僅18歲的崔西（Traci Hammerberg），案發當晚與朋友相約在外喝酒卻遲未返家，家人只好報警處理。數天後，崔西的遺體在一條車道上被尋獲，經驗屍發現她生前遭到性侵、毆打和勒斃等殘酷對待。奈何當時法醫界沒有大數據分析與DNA精密匹配等高科技驗屍技術，因此崔西的命案始終無法得到突破性的調查進展。

直到2019年，警方發現與崔西有血緣關係的一位表哥克羅斯（Philip Cross）在2012年因服藥過量身亡，他存有DNA建檔，於是再度燃起希望，將崔西當年陰道中採集到的DNA與克羅斯進行比對。想不到竟出現突破性的進展，崔西下體所採集到的精液竟與克羅斯的DNA相符合，這起塵封將近35年的懸案就這樣水落石出了。警方推斷，當年18歲的崔西在與朋友喝酒完之後，返家路上巧遇克羅斯，或許當時夜已深四下無人，克羅斯起了獸心趁機性侵崔西，而過程中崔西奮力抵抗，加上克羅斯害怕東窗事發，才會憤而毆打和勒斃崔西。如今被害者和加害者雙雙亡故，這起案件也算是給崔西的家屬一個交代。