日本「猛鬼停車場」狂拍車窗、留血印 首創防疫鬼屋還幫消毒
日本以各式恐怖鬼屋聞名，然而在新冠肺炎疫情衝擊之下，傳統鬼屋密閉、擁擠的空間自然減少遊客光顧，因此日本鬼屋設計公司Kowagarasetai團隊首創「不用下車的自駕鬼屋停車場」，遊客只要待在車上也能享受嚇到飆汗的恐怖體驗。
綜合媒體報導，為因應新冠肺炎疫情，日本鬼屋設計公司Kowagarasetai團隊創造全球首家「自駕鬼屋停車場」。這間位於東京港區東麻部 （Higashi Azabu）的鬼停車場提供特殊鬼屋體驗，當遊客們將車子停在停車場內，他們只能待在車上，打開收音機聆聽恐怖故事，當大家專注在故事中，車身開始被不知名的恐怖生物拍打而留下血掌印，車窗外也會出現殭屍、全身是血的冤鬼等，被限制在車內的遊客嚇得大聲尖叫。
現年25歲的製作人肯塔·伊瓦納（Kenta Iwana）表示，日本專家警告在密閉空間、擁擠和緊密接觸的環境中容易傳播病毒，「傳統風格的鬼屋因此失去大約80%的遊客」，所以他們創造出新型態的恐怖鬼屋，「開車進入鬼屋，遊客被限制在車裡，這使他們更加恐懼」。
根據Kowagarasetai官網顯示，猛鬼停車場強調「這是一個安全又可靠！預防新冠病毒的鬼屋」，所有的表演都在車外進行，遊客不用擔心與工作人員接觸，並且在表演結束後，工作人員還會用酒精替汽車進行消毒。
【🚙ドライブインお化け屋敷🚙】— 株式会社怖がらせ隊@お化け屋敷制作 Japanese haunted house company (@kowagarasetai) June 8, 2020
新型コロナ感染対策から生まれた新しい車内恐怖体験‼️
フロントガラスにはりつく女、群がる亡者たち、車体につく大量の血手形…。
有名な実話怪談を実際に体験！
7月に一般公開、近日中にプレスリリースが決まりました！
続報をお待ちください‼️ pic.twitter.com/oUd2tU9lZZ
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