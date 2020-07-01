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日本「猛鬼停車場」狂拍車窗、留血印 首創防疫鬼屋還幫消毒

聯合新聞網 / 綜合報導
日本首創「自駕鬼屋停車場」。圖擷自推特
日本首創「自駕鬼屋停車場」。圖擷自推特

日本以各式恐怖鬼屋聞名，然而在新冠肺炎疫情衝擊之下，傳統鬼屋密閉、擁擠的空間自然減少遊客光顧，因此日本鬼屋設計公司Kowagarasetai團隊首創「不用下車的自駕鬼屋停車場」，遊客只要待在車上也能享受嚇到飆汗的恐怖體驗。

綜合媒體報導，為因應新冠肺炎疫情，日本鬼屋設計公司Kowagarasetai團隊創造全球首家「自駕鬼屋停車場」。這間位於東京港區東麻部 （Higashi Azabu）的鬼停車場提供特殊鬼屋體驗，當遊客們將車子停在停車場內，他們只能待在車上，打開收音機聆聽恐怖故事，當大家專注在故事中，車身開始被不知名的恐怖生物拍打而留下血掌印，車窗外也會出現殭屍、全身是血的冤鬼等，被限制在車內的遊客嚇得大聲尖叫。

遊客的汽車留下恐怖血掌印。圖擷自推特
遊客的汽車留下恐怖血掌印。圖擷自推特

現年25歲的製作人肯塔·伊瓦納（Kenta Iwana）表示，日本專家警告在密閉空間、擁擠和緊密接觸的環境中容易傳播病毒，「傳統風格的鬼屋因此失去大約80%的遊客」，所以他們創造出新型態的恐怖鬼屋，「開車進入鬼屋，遊客被限制在車裡，這使他們更加恐懼」。

根據Kowagarasetai官網顯示，猛鬼停車場強調「這是一個安全又可靠！預防新冠病毒的鬼屋」，所有的表演都在車外進行，遊客不用擔心與工作人員接觸，並且在表演結束後，工作人員還會用酒精替汽車進行消毒。

鬼屋 新冠肺炎 停車場

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