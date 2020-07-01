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性感網紅補選東京都議會議員 口罩當胸罩拍文宣

香港01 / 卓柏安
新藤加菜補選東京都議會議員，性感文宣照引眾人矚目。圖片來源／ twitter
新藤加菜補選東京都議會議員，性感文宣照引眾人矚目。圖片來源／ twitter

雖說選舉應該以候選人的能力及主張投票，但現實中亦難免失焦，例如最近日本京都北區都議員補選之中，巨乳網紅新藤加菜（ゆづか姫）就憑索爆靚樣及G Cup身材而成為選舉焦點。新藤加菜早前更用政府派發的一對布口罩當成胸罩，以性感打扮拍照放到選舉文宣之上，令不少人都眼前一亮！

新藤加菜現年27歲，本身是一名網紅，在twitter上有約1.3萬位跟隨者。她最近參選了東京都北區都議員補選，與另外4名同樣是女性的候選人爭取1個席位。

正當其他候選人在文宣上印上其他政治家及名人的照片時，新藤加菜就大大利用了自己的話題性，將日本政府向所有人派發的2個布口罩當成胸罩，雙手捧住「口罩胸罩」掩住自己的胸部拍照並放到文宣上，性感程度與平常看到的火辣寫真差不多。新藤加菜亦會手持有自己性感照片的文宣在街上宣傳及拉票。

原來東京都競舉管理委員會曾經要求新藤加菜，不過使用內容煽情的海報，不過新藤加菜的選舉團隊就認為，文宣沒有違法，「用『安倍口罩』是為了傳達政治的訊息」。

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文章授權轉載自《香港01》

口罩 日本 京都 東京

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