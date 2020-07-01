買特斯拉遇網路當機 德男「自然反應」差點噴飛4000萬

網路購物方便又迅速，「一指按下」便能快速結帳。然而，國外有網友分享一段令人捏把冷汗的故事，原來他的父親想在線上購買特斯拉（Tesla），沒想到遇上網路當機，他便自然地持續點擊滑鼠，最終竟然一次購買28輛特斯拉，幸好經過不斷解釋，特斯拉官方才解除這筆意外的訂單。

根據《Driving.ca》報導，一名德國網友Ballman Man在美國大型網路論壇Reddit分享到，由於家中的汽車老舊，他的父親便想要購買一輛電動車代替，而在新冠肺炎疫情衝擊下，特斯拉提供2倍現金回饋優惠，父親經過謹慎思考後決定購買特斯拉Model 3。

當他的父親將特斯拉Model 3放入線上購物車後，準備按下「確認」將訂單送出，但這時電腦卻當機了，父親按下「確認」後電腦卻毫無反應，因此他便自然地持續點擊滑鼠，接著父親一次又一次的點擊了2個小時。

事後，沒想到訂購網站顯示的最終結果卻是父親總共訂下28輛特斯拉Model 3，總價值高達1404000歐元 (約新台幣4600萬元)，每輛車還要事先付款100歐元（約新台幣3300元）訂金，一共是2800歐元（約新台幣9萬2000元），並且不得退款，他的父親只好不斷打電話向特斯拉客服解釋，最終才取消所有訂單並成功退還訂金。