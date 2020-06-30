七彩奇景！梅雨來襲雲層聚集 日本上空出現異色「觀音圈」

2020梅雨季降臨日本，大量的雲層聚集在日本各地上空，而伴隨著雲層聚集，某些地方也出現了意想不到的氣象奇景。

29日從日本九州福岡飛往沖繩的飛機上，便觀測到了飛機的影子投射在雲層上，周圍出現了一圈圈七彩的紋路，彷彿彩虹一般。

事實上，這是氣象學上的「光環現象」，在台灣俗稱「觀音圈」、「佛光」或「峨眉寶光」。當觀測者在氤氳著薄霧的高處背對著太陽光，光線會將他的身影投射在霧面上，經由水珠繞射產生七彩的光環。由於一般出現在頭部周邊，看起來像是佛教傳說中的神聖光芒，才會有此俗稱。

這類現象經常出現在高山或飛機上，這張照片即是從機內拍攝到飛機的影子，看似被彩虹所環繞。

而在歐洲，這種現象則被稱為「山中幽靈」或「布羅肯現象」，該命名來自最初發現這種現象的德國布羅肯山。有趣的是，和東方人將之視為祥瑞相反，歐洲人反而認為這種現象和巫術或妖怪有關。