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東京夜店奇招抗疫！客人用膠柱罩半身 女公關戴透明口罩防飛沫

香港01 / 何文翰
六本木一間店方為了讓客人能與女公關更「親密」地聊天，分別在座位設置直徑約70厘米的圓型膠片柱，客人在柱內可脫下口罩盡情聊天。 圖／WBS
六本木一間店方為了讓客人能與女公關更「親密」地聊天，分別在座位設置直徑約70厘米的圓型膠片柱，客人在柱內可脫下口罩盡情聊天。 圖／WBS

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續肆虐全球，日本自解除緊急狀態令至今仍有新增感染個案，疫情令不少商鋪生意大受打擊，其中因曾出現夜店感染群組，令相關娛樂場所的經營狀況更嚴峻。近日東京六本木有夜店為了讓客人可以脫下口罩與女公關親密互動，竟推出奇招抗疫，讓男客人用塑膠罩遮住上半身，女公關則戴透明口罩，引來不少網友討論。

東京感染人數至今有上升趨勢，而且出現夜店的群組感染，例如26日，當地新增54宗確診個案，其中有31人屬於新宿地區夜店感染群組，而而包括26日的過去1星期，夜店感染群組佔了整體感染人數達四成。

東京不少夜店隨即加強防疫措施，其中六本木的West BADD GIRLS夜店3月起停業，直至最近重新開幕。店方為了讓客人能與女公關更「親密」的聊天，分別在33個座位設置直徑約70厘米的圓型膠片柱，客人進入在柱內，即可口罩大聲聊天，屏障能夠遮蓋客人的上半身，店方相信對防止飛沫有相當高的作用，而女公關則會戴上透明面罩，可與客人盡情享受夜店氛圍，店方指希望作出有關安排後，重新開張的生意額可較之前增加八成。

客人可在膠柱內脫下口罩大聲聊天，加上塑膠屏障能夠遮住上半身，對於防止飛沫有相當高的作用。圖／WBS
客人可在膠柱內脫下口罩大聲聊天，加上塑膠屏障能夠遮住上半身，對於防止飛沫有相當高的作用。圖／WBS

奇特的防疫屏障設計引來不少網友討論，開玩笑的說進入膠柱後猶如太空人一樣，有網友更笑言似燈罩，「雖然這方法很不錯，但形狀太好笑」、「戴上這個後沒有男人味了」、「是在汗蒸的概念嗎？」。

女公關則會戴上透明口罩。圖／WBS
女公關則會戴上透明口罩。圖／WBS

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文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 東京 夜店

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