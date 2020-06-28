爸爸自製幽靈「稻草人」趕麻雀 詭異面具全黑披肩嚇壞網友：好恐怖

農夫的天敵一定少不了偷吃穀物的雀鳥，有日本網友於推特（Twitter）上載相片，表示父親最近製作一個異常恐怖的稻草人，放在農田內驅鳥。稻草人的全黑造型配上白色面具，猶如幽靈一樣，入夜後其額上的照明燈開啟後更是嚇人，相片令網友驚呼受不了。

該網友近日於推特（Twitter）貼出照片，表示爸爸自製了一個進化版稻草人。相中可見，它比起常見的稻草人有巨大差別，這個恐怖版稻草人身上找不到一根稻草，相反它穿起黑衣披著黑布，黑壓壓之餘更沒有下半身，再配上白色面具更見詭異，即使在白天看見還是有不寒而慄的感覺。

原PO之後更分享晚上打燈照明的照片，原來爸爸特意在稻草人額外加設燈光，因為它無眼珠，而且燈光只照着臉，黑衣又在農田中隨風飄揚，驚嚇程度滿分。有網友更驚呼撞鬼，表示這不是稻草人，而是恐怖幽靈。

網友又開玩笑的說，這稻草人不只能驅逐鳥，就連小偷都能嚇走，「真的太恐怖了」、「爸爸很有才」、「終於明白甚麼叫稻草人了」。

跟常見的稻草人有巨大差別，這個恐怖版稻草人身上找不到一根稻草，加上穿起黑衣披着黑布，黑壓壓之餘更沒有下半身，再配上白色面具更見詭異。圖／Twitter

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文章授權轉載自《香港01》