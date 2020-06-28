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百歲婦人竟能做棒式運動長達30秒 孫子揭英勇事蹟：14歲跳橋救人

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在美國知名論壇《 Reddit 》上PO文表示，自己高齡100歲的祖母，能夠持續棒式運動長達30秒，動作也相當標準，讓不少網友看到後都對原PO祖母的耐力感到相當佩服。圖擷自Reddit
一名網友在美國知名論壇《 Reddit 》上PO文表示，自己高齡100歲的祖母，能夠持續棒式運動長達30秒，動作也相當標準，讓不少網友看到後都對原PO祖母的耐力感到相當佩服。圖擷自Reddit

在疫情期間民眾都只能待在家不能外出，因此運動的機會就變得相當少，近期「棒式運動（Plank）」更是風靡全球，除了適合新手入門外，也能幫助健身老手進一步訓練腹肌、加強核心穩定性，不過此項運動聽起來簡單，事實上相當不容易。近日就有一名網友在美國知名論壇《 Reddit 》上PO文表示，自己高齡100歲的祖母，能夠持續棒式運動長達30秒，動作也相當標準，讓不少網友看到後都對原PO祖母的耐力感到相當佩服。

該名網友在貼文中提到，日前祖母因為疫情的關係一直待在家中，某天她就突發奇想，想嘗試時下最流行的「棒式運動」，沒想到祖母的「平板撐體」竟然可以維持標準姿勢長達30秒，這讓原PO覺得相當神奇，因為換作是一般沒有運動習慣的年輕人來做，一定沒辦法持續那麼久。

隨後原PO更加碼分享許多祖母的「英勇事蹟」。他透露，在祖母年僅14歲時，就曾跳下橋拯救一名溺水的男童，是個名副其實的「英雄」，而且也從不吸菸、喝酒，平時也一直都有保持良好的運動習慣，更參加有氧課程，直到92歲時才因為交通安全而停止去運動館。更神奇的是，祖母在95歲時跌斷臀骨，原本醫生預計要6週才能復原，但祖母卻在住院3週後竟堅持要出院，原因是因為她覺得自己沒那麼多時間可以浪費，還有很多想做的事情。

即使祖母在99歲時被診斷出淋巴瘤，但她也沒有因此而意志消沉，而是從不抱怨，所幸最後經過一連串治療後，祖母總算幸運的度過難關。最後原PO則分享，自己的親姊姊最近生下了一名女嬰，和祖母相差100歲，姊姊也打算以祖母的名字幫女嬰取名，來展現全家對祖母的愛。

PO文一出後，大批網友紛紛讚賞祖母的意志力及耐力，「良好的生活態度，真的能夠戰勝一切病魔」、「祖母的精神實在值得學習」、「100歲還能做30秒真的很厲害」。

Reddit 健身 淋巴

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