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巴西政客視訊會議「猛聞性感丁字褲」 遭提醒後驚覺鏡頭沒關

聯合新聞網 / 綜合報導
巴西基督黨議員阿西洛（Ditinho do Asilo）在視訊會議時拿起女性丁字褲猛聞。圖擷自The Sun
巴西基督黨議員阿西洛（Ditinho do Asilo）在視訊會議時拿起女性丁字褲猛聞。圖擷自The Sun

受疫情影響，許多公司行號都改成線上作業，並用視訊會議討論，不過視訊過程千萬不要做出什麼怪異的行為，免得被人截圖討論。巴西一小鎮近期招開線上會議討論地區伐木問題，未料其中一位政客突然拿出一件紅色性感丁字褲，並將它拿起來聞，但他並沒有發現自己的視訊鏡頭仍然開著，直到被另一位市議員提醒才察覺，不過他的一舉一動已被錄了下來，場面十分尷尬。

根據英國「太陽報」報導，這位巴西基督黨（Christian party）的議員名叫阿西洛（Ditinho do Asilo），當天聖保羅州的布拉干薩保利斯塔（Braganca Paulista）小鎮正招開線上會議，讓議員們討論地區的伐木問題，未料阿西洛卻突然掏出一件色性感丁字褲，他將內褲拿起研究，並將它拿到鼻前聞了聞，阿西洛以為自己已經將麥克風和鏡頭關閉，沒想到這一切都被其他議員看在眼裡。

直到阿西洛被另一位議員提醒，他才驚覺自己的舉動已被鏡頭錄下，事情曝光後，阿西洛則向外界解釋，表示他在會議期間收到一件包裹，他說「很不幸地因為我太少使用這種科技，我穿著粉紅色襯衫，然後我朋友開玩笑地寄來了這些內褲」、「這是一家情趣用品店的可食用商品，所以這就是為什麼我在聞它，我可是有家庭的人」。

不過阿西洛也表示自己不是刻意忽略其他議員，他說「我同意那時不適合這樣做，但我沒有在發言，我仍照著議程進行」、「當議員在家，他們參加會議時可以做任何事情，然後我去打開包裹後就被抓包了」。

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