快訊

偷看用戶剪貼簿！iOS 14意外揭抖音、臉書侵害隱私疑慮

歐盟7月1日重開邊境！美台未列入清單 中國列有條件接受

街頭驚見「超巨型」3層樓高仙人掌 萬人嚇傻：應該好幾百歲了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名日本網友在自己的推特（Twitter）上PO表示，他在路過一棟公寓建築時，赫然發現有一根奇怪的「彩色電線竿」，隨後看了「10遍」後才發現原來是一根仙人掌。圖擷自Twitter
一名日本網友在自己的推特（Twitter）上PO表示，他在路過一棟公寓建築時，赫然發現有一根奇怪的「彩色電線竿」，隨後看了「10遍」後才發現原來是一根仙人掌。圖擷自Twitter

一般我們看到的仙人掌都是被放在盆在內種植，由於擁有頑強的生命力，因此幾乎都不太需要澆水，仙人掌就可以生長的很好，日前有一名網友卻在日本市區驚見一株高達3層樓的仙人掌，詭異的造型也讓路過的人都感到相當不可思議。

近日一名日本網友在自己的推特（Twitter）上PO出一系列超巨型仙人掌的照片，並在文中表示，他在路過一棟公寓建築時，赫然發現有一根奇怪的「彩色電線竿」，隨後看了「10遍」後才發現原來是一根仙人掌。從照片中可見，這株仙人掌從地面沿著公寓的牆面生長，而且莖又大又粗，目測高度已有3層樓高，還被居民用鐵條固定住，仔細一看還會發現，養殖這株仙人掌的住戶，似乎是怕仙人掌身上的刺會傷害到其他住戶，就將刺全部拔除，因此該仙人掌的身上看不到任何的尖刺。

有趣的是，除了仙人掌的巨型外觀外，植株的最上頭還有一個看似「逃跑人型」的分枝，遠看就好像一個人要越過柵欄般，實在相當奇葩。

PO文一出後，立即引來超過5萬名網友按讚分享，並留言回應「這到底是怎麼照顧的，也太神奇了」、「第一次看到長到這麼高的仙人掌」、「感覺比沙漠裡面的仙人掌長的還要高」、「這應該養了2-30年了吧」、「推估仙人掌的年齡應該好幾百歲了」、「原來長那麼高是為了越牆逃跑啊」。

Twitter 日本

延伸閱讀

南北低端收入皆年薪37萬 網友問在台北領低薪為何不離開？

他貼出外籍移工的「夏日特餐」 網友驚嚇：快吐了

李眉蓁「越級打怪」？苦苓曝她背後5大硬實力：不容小覷

她按下車鈴沒響還引來司機關切 抬頭看糗爆：搭公車8年沒看過

相關新聞

街頭驚見「超巨型」3層樓高仙人掌 萬人嚇傻：應該好幾百歲了

一般我們看到的仙人掌都是被放在盆在內種植，由於擁有頑強的生命力，因此幾乎都不太需要澆水，仙人掌就可以生長的很好，但日前卻有一名網友在日本市區驚見一株高達3層樓的仙人掌，詭異的造型也讓路過的人都感到相當不可思議。

可食？日男沖繩釣到「油漆怪魚」 色彩鮮艷繽紛激似塑膠玩具

海洋世界無奇不有，即使是釣魚發燒友也會間中被眼前生物嚇倒。日本一名男子最近在沖繩釣到一條顏色奇特的魚，身上猶如被油漆染色，釣魚多年的他遂上傳照片到網上，結果引來大批網民討論，又分享自己過去釣到「繽紛怪魚」的經驗。

影／日本7戰全勝美少女拳擊手 挑戰拉動2.5公噸七人車

不少大力士都會以「拉車」去證明自己實力。近日，日本新晉美少女拳手ぱんちゃん璃奈便挑戰拉動「七人車」。結果⋯⋯

女子上癮每天狂喝4公升可樂 封城卻意外讓她愛上喝水

英國一名28歲女子從8歲開始對健怡可樂上癮，每天起床第一件事和睡前最後一件事都是喝可樂，估計一天約可喝掉4公升的可樂，但前陣子因為疫情關係讓她買不到可樂，在把家中庫存可樂都喝完後，迫使她必須開始喝水，不過這也意外讓女子戒掉維持20年的習慣。

被當「醫療廢棄物」丟棄... 她與生母相認卻又迎來痛心真相

現年42歲的美國女子蜜西（Missy）自幼便知自己被是被養父母收養，她的養父母也從未對她隱瞞，她還有一位大4歲的姊姊相伴，始終過著幸福的日子。直到14歲時，她的養父母才告訴她，原來她是一個墮胎失敗的「胎兒」，她的生母在懷孕7個月時選擇墮胎，但她卻因手術失敗而存活下來，2名好心的護士將她救了下來，後來才被收養，沒想到最終與生母相認後，蜜西竟又得知令人痛心的真相。

花4萬元請外行人修復古畫 聖母瑪莉亞面容大崩壞

西班牙經常傳出繪畫與古物修繕卻被搞砸的事件，近日就有一幅17世紀的聖母瑪莉亞肖像被修到「大崩壞」，讓專家氣急敗壞地呼籲政...

熱門新聞

日防衛相河野太郎談北韓最近很奇怪 研判有三種可能

巴基斯坦空難調查 驚揭全國3成民航機師找槍手考照

微軟將永久關閉所有實體零售店 調整零售策略

真不幸！瑞幸咖啡從那斯達克下市成定局

疑遭中國滲透 澳洲新南威爾斯省議員住處辦公室被搜

擁有3張臉的法國男子 花10年終敢注視鏡中人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。