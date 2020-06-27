街頭驚見「超巨型」3層樓高仙人掌 萬人嚇傻：應該好幾百歲了

一般我們看到的仙人掌都是被放在盆在內種植，由於擁有頑強的生命力，因此幾乎都不太需要澆水，仙人掌就可以生長的很好，日前有一名網友卻在日本市區驚見一株高達3層樓的仙人掌，詭異的造型也讓路過的人都感到相當不可思議。

近日一名日本網友在自己的推特（Twitter）上PO出一系列超巨型仙人掌的照片，並在文中表示，他在路過一棟公寓建築時，赫然發現有一根奇怪的「彩色電線竿」，隨後看了「10遍」後才發現原來是一根仙人掌。從照片中可見，這株仙人掌從地面沿著公寓的牆面生長，而且莖又大又粗，目測高度已有3層樓高，還被居民用鐵條固定住，仔細一看還會發現，養殖這株仙人掌的住戶，似乎是怕仙人掌身上的刺會傷害到其他住戶，就將刺全部拔除，因此該仙人掌的身上看不到任何的尖刺。

有趣的是，除了仙人掌的巨型外觀外，植株的最上頭還有一個看似「逃跑人型」的分枝，遠看就好像一個人要越過柵欄般，實在相當奇葩。

PO文一出後，立即引來超過5萬名網友按讚分享，並留言回應「這到底是怎麼照顧的，也太神奇了」、「第一次看到長到這麼高的仙人掌」、「感覺比沙漠裡面的仙人掌長的還要高」、「這應該養了2-30年了吧」、「推估仙人掌的年齡應該好幾百歲了」、「原來長那麼高是為了越牆逃跑啊」。