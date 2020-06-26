可食？日男沖繩釣到「油漆怪魚」 色彩鮮艷繽紛激似塑膠玩具

海洋世界無奇不有，即使是釣魚發燒友也會間中被眼前生物嚇倒。日本一名男子最近在沖繩釣到一條顏色奇特的魚，身上猶如被油漆染色，釣魚多年的他遂上傳照片到網上，結果引來大批網民討論，又分享自己過去釣到「繽紛怪魚」的經驗。

日本男子宮城梓上周五（19日）在Twitter發帖，分享他最近在沖繩座間味島釣到的魚，由於魚的外形和顏色實在太獨特，令他也不禁驚呼「釣到一條顏色很誇張的魚」。帖文隨即引來網民熱議，有超過21.3萬個讚好及約3.7萬個轉發。有人留言稱相中的魚就像「塑膠玩具」，顏色並非平時常見的深色系、銀色、紅色等，而是由「膠味濃」的粉紅、粉藍、青色和淺紫組成。

部分網民亦指出，過去曾釣到外貌相似的魚，表示該魚的品種為「紫錦魚（又稱紫衣葉鯛）」，屬於隆頭魚目的一種，但他們也未見過像宮城梓相中的魚般，顏色鮮豔且體積較大。

宮城梓在YouTube頻道上傳影片，記錄紫錦魚上釣一刻，可見魚身體積大，他最後選擇將魚放生。（「azusa54」Twitter圖片）

據台灣魚類資料庫顯示，紫錦魚棲息於礁石區和近海沿岸，適應環境能力極強，以小魚、海膽、甲殼及多毛類為食物。除了日本和台灣，東非、澳洲、屬於美國佛羅里達州的馬貴斯礁島群等，也能見到紫錦魚的蹤影；牠們身體的顏色和紋路也會隨雌雄而有所不同。至於一般中大型的隆頭魚，由於顏色鮮豔，適合用作水族觀賞外，亦可食用，肉質鮮美但易糜爛，故宜紅燒卻不宜煮湯。

宮城梓本周三（24日）在YouTube頻道上傳影片，記錄事發當天的釣魚之旅，包括紫錦魚上釣一刻，可見魚身幾乎與他上半身相同，體積相當大，宮城梓最後亦將魚放生。許多網民看後驚訝表示，「尺寸也太大了吧」、「我也想釣到」、「今年夏天座間味島應該會很熱鬧」。

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文章授權轉載自《香港01》