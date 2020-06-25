快訊

郵政資金規模近7兆4千億元 一窺「綠巨人」投資術

無業男疑為錢狠下殺手！愛河分屍案凶嫌遭聲押

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／日本7戰全勝美少女拳擊手 挑戰拉動2.5公噸七人車

香港01 / 公相君
日本新晉美少女拳手岡本璃奈。 圖擷自岡本璃奈IG
日本新晉美少女拳手岡本璃奈。 圖擷自岡本璃奈IG

不少大力士都會以「拉車」去證明自己實力。近日，日本新晉美少女拳手ぱんちゃん璃奈便挑戰拉動「七人車」。結果⋯⋯

雖然較少人認識，但「KNOCK OUT」是現時日本一個挺受歡迎的Kickboxing比賽，「神童」那須川天心亦是常常在這組織比賽。不過今次不是要介紹這個比賽，而是要介紹「KNOCK OUT」旗下美女拳手岡本璃奈近來的「拉車挑戰」！

岡本璃奈，高164公分，打的量級為46kg，擂台名字是ぱんちゃん璃奈 (Pan-chan Rina)。1994年3月17日出生於大阪豐中市，從5歲開始游泳10年，於初中時轉為田徑。

2005年3月搬到東京後，參加了Kick Boxing健身館STRUGGLE。 參加了五次泰國泰拳訓練，並贏得了業餘比賽。在2019年2月首次亮相職業比賽，至今七場比賽都贏出。

擂台名字Pan-chan來源於《龍珠》的主角悟空的孫女Pan（小芳），她說是被小芳的「強大吸引」，同時很多人說她長得有點像小芳。

璃奈個性十分開朗外向，不時會在社交媒體上分享多姿多彩的個人生活點滴，有時跟小狗玩耍，有時吃著各式各樣的美食，有時到海邊遊玩。

近日璃奈在社交媒體分享了一條影片，片中挑戰拉動重2.5噸（約2268公斤）的七人車。璃奈身高164公分，重量大概在50公斤左右。換言之，她要以50公斤的身軀拉動比自己重45倍的七人車。所以，片初璃奈以拉動1厘米為目標。

然後，璃奈在車頭縛上繩索，再把繩套在肩膊上，上身前傾站好前弓步，嘗試以一己之力拉動七人車。怎料在第一次嘗試時，璃奈便已成功拉動車子，就連她自己也大吃一驚，開心得大笑起來。

之後她再嘗試以不同姿勢拉動車子，而車子都被她拉動數米之遠，璃奈甚至因此而玩過不停。影片後段，璃奈表示意想不到一個女生都可以拉動車子，可能其他一直運動的女生也都可能做得動。她還分享拉動的心得：「主要是用上整個身軀結構去拉，手、腳、體幹一起發力。」

最後，璃奈還問觀眾們，有沒有人願意借出其他車款去讓她挑戰呢！

岡本璃奈挑戰拉動7人座車輛。 圖擷自Youtube
岡本璃奈挑戰拉動7人座車輛。 圖擷自Youtube

岡本璃奈在2019年2月首次亮相職業比賽，至今七場比賽都贏出。 圖擷自岡本璃奈IG
岡本璃奈在2019年2月首次亮相職業比賽，至今七場比賽都贏出。 圖擷自岡本璃奈IG

岡本璃奈在2019年2月首次亮相職業比賽，至今七場比賽都贏出。 圖擷自岡本璃奈IG
岡本璃奈在2019年2月首次亮相職業比賽，至今七場比賽都贏出。 圖擷自岡本璃奈IG

璃奈不時會在社交媒體上分享多姿多彩的個人生活點滴。 圖擷自岡本璃奈IG
璃奈不時會在社交媒體上分享多姿多彩的個人生活點滴。 圖擷自岡本璃奈IG

延伸閱讀：

【空手道】史上最美最強烏克蘭世界一姐　擅長高難度勾踢蠍子踢

【極真空手道】最強美少女高中生實力非凡　重現劃出問號的巴西踢

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

影／日本7戰全勝美少女拳擊手 挑戰拉動2.5公噸七人車

不少大力士都會以「拉車」去證明自己實力。近日，日本新晉美少女拳手ぱんちゃん璃奈便挑戰拉動「七人車」。結果⋯⋯

女子上癮每天狂喝4公升可樂 封城卻意外讓她愛上喝水

英國一名28歲女子從8歲開始對健怡可樂上癮，每天起床第一件事和睡前最後一件事都是喝可樂，估計一天約可喝掉4公升的可樂，但前陣子因為疫情關係讓她買不到可樂，在把家中庫存可樂都喝完後，迫使她必須開始喝水，不過這也意外讓女子戒掉維持20年的習慣。

被當「醫療廢棄物」丟棄... 她與生母相認卻又迎來痛心真相

現年42歲的美國女子蜜西（Missy）自幼便知自己被是被養父母收養，她的養父母也從未對她隱瞞，她還有一位大4歲的姊姊相伴，始終過著幸福的日子。直到14歲時，她的養父母才告訴她，原來她是一個墮胎失敗的「胎兒」，她的生母在懷孕7個月時選擇墮胎，但她卻因手術失敗而存活下來，2名好心的護士將她救了下來，後來才被收養，沒想到最終與生母相認後，蜜西竟又得知令人痛心的真相。

花4萬元請外行人修復古畫 聖母瑪莉亞面容大崩壞

西班牙經常傳出繪畫與古物修繕卻被搞砸的事件，近日就有一幅17世紀的聖母瑪莉亞肖像被修到「大崩壞」，讓專家氣急敗壞地呼籲政...

日本最年輕女賽車手！14歲野田樹潤勇奪F4冠軍 曝當車手原因

賽車是一項危險性相當高的運動，稍不留神便會釀成致命意外，就連大人也未必有勇氣參與這項運動。不過，日本卻有一位天才小女孩野田樹潤，她在11歲時已經坐上方程式賽車，憑著天份與努力奔馳於賽道上，更成為全日本最年輕的賽車手，今日14歲的她樣子還超仙氣！

提款到一半腳邊突然湧出「石油泉」 網驚呼：真的是富得流油

「富得流油」常常被用來形容「極有錢」，作為成語難免浮誇了些，不過現實生活中還真的發生地板突然噴出石油的事件！位在中東的國家伊朗，是世界上主要生產石油的國家之一，日前一名伊朗男子在銀行ATM前提款時，腳邊的地板上突然湧出大片石油，男子一開始雖然有嚇一跳，但隨後依然非常淡定的繼續領錢，可見這種事已經是見怪不怪了。

熱門新聞

經營84年...老牌日商Olympus退出相機市場 專注醫療裝置

美確診病例數暴增 道瓊大跌710點

超幸運！礦工挖到兩塊超大稀有寶石 一夕變身億萬富翁

印度暫停大陸貨物清關 蘋果產品鴻海零組件滯留港口

美國防部公布20企業由解放軍控制 總統有權實施制裁

前蘇聯領導人赫魯雪夫之子 頭部中槍死於家中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。