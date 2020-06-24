女子上癮每天狂喝4公升可樂 封城卻意外讓她愛上喝水

現年42歲的美國女子蜜西（Missy）自幼便知自己被是被養父母收養，她的養父母也從未對她隱瞞，她還有一位大4歲的姊姊相伴，始終過著幸福的日子。直到14歲時，她的養父母才告訴她，原來她是一個墮胎失敗的「胎兒」，她的生母在懷孕7個月時選擇墮胎，但她卻因手術失敗而存活下來，2名好心的護士將她救了下來，後來才被收養，沒想到最終與生母相認後，蜜西竟又得知令人痛心的真相。

2020-06-24 19:07