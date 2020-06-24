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女子上癮每天狂喝4公升可樂 封城卻意外讓她愛上喝水
英國一名28歲女子從8歲開始對健怡可樂上癮，每天起床第一件事和睡前最後一件事都是喝可樂，估計一天約可喝掉4公升的可樂，但前陣子因為疫情關係讓她買不到可樂，在把家中庫存可樂都喝完後，迫使她必須開始喝水，不過這也意外讓女子戒掉維持20年的習慣。
根據「每日郵報」報導，英國倫敦一名女子吉莉安（Gillian Fisher）每天都必須喝大量的可樂，甚至會把可樂當早餐，不論到哪她都會隨身攜帶，一天大約可以喝掉4公升的可樂，吉莉安表示自己就像吸菸者一樣，可以從喝可樂中獲得樂趣，甚至認為喝可樂可以提高工作效率。
吉莉安提到去年住院時曾因為買不到喜歡的可樂牌子打電話向家裡求救，並哭著求家人帶可樂去找她。不過前陣子因為新冠肺炎疫情爆發的關係，全國實施封鎖，讓原本去超市購物都會囤20瓶可樂的吉莉安頓時買不到可樂，眼看就要把庫存喝光也讓她下定決心要把可樂戒掉。
吉莉安表示雖然一開始的戒斷症狀讓她非常難受，不僅出現頭痛、煩躁不安等症狀甚至影響到她的工作，不過在忍耐數週後，她成功用冰水代替可樂，終於逐漸習慣沒有可樂的生活，吉莉安也提到「封城迫使我去思考什麼才是生命中最重要的事，而這20年來建怡可樂第一次不在我的名單中」。
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