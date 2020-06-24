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被當「醫療廢棄物」丟棄... 她與生母相認卻又迎來痛心真相

聯合新聞網 / 綜合報導
美國42歲女子蜜西（Missy）從養父母口中得知，她的生母在懷孕7個月時選擇墮胎，但因手術失敗，她才能存活下來。示意圖／ingimage
美國42歲女子蜜西（Missy）從養父母口中得知，她的生母在懷孕7個月時選擇墮胎，但因手術失敗，她才能存活下來。示意圖／ingimage

現年42歲的美國女子蜜西（Missy）自幼便知自己被是被養父母收養，她的養父母也從未對她隱瞞，她還有一位大4歲的姊姊相伴，始終過著幸福的日子。直到14歲時，她的養父母才告訴她事實，原來她是一個墮胎失敗的「胎兒」，她的生母在懷孕7個月時選擇墮胎，但她卻因手術失敗而存活下來，2名好心的護士將她救了下來，後來才被收養，沒想到最終與生母相認後，蜜西竟又得知令人痛心的真相。

根據太陽報報導，蜜西原本一直相信她的親生父母是因為太年輕才選擇拋棄她，沒想到背後竟有這段曲折故事，她感到相當沮喪，直到19歲那年，蜜西決定開始尋找她的親生父母，她最終在2007年找到生父，她嘗試透過網路寄郵件與他連繫，不幸的是，就在信件寄出後的6個月，她卻得到生父不久前就離世的消息，這更讓她傷心欲絕。幾年後，她收到一位自稱是她親生母親表妹的女士來電，對方表示願意幫助她們母女2人相認。

就在蜜西與62歲的生母露絲（Ruth）連繫上後，她卻又得知另一個驚人消息，原來當初才19歲的露絲並不想墮胎，但露絲的母親卻逼她拿掉肚子裡的孩子，然而手術卻意外失敗，露絲的母親竟指著「胎兒」說是「醫療廢棄物」，幸好一旁的護士好心將胎兒救起，蜜西才能存活下來。

直到2016年，蜜西決定與露絲正式見面，蜜西說「儘管我是那次意外的受害者，但露絲也是第二個受害者，我們要繼續活著，因此選擇原諒」，如今她們都住在密蘇里州堪薩斯城，2人能經常見面往來，最終露絲與蜜西的家庭也都能相處融洽。

手術 收養 懷孕

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