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日本最年輕女賽車手！14歲野田樹潤勇奪F4冠軍 曝當車手原因

香港01 / 豆Jen
日本超仙賽車手野田樹潤自曝當車手原因超感人。圖片來源／ facebook
日本超仙賽車手野田樹潤自曝當車手原因超感人。圖片來源／ facebook

賽車是一項危險性相當高的運動，稍不留神便會釀成致命意外，就連大人也未必有勇氣參與這項運動。不過，日本卻有一位天才小女孩野田樹潤，她在11歲時已經坐上方程式賽車，憑著天份與努力奔馳於賽道上，更成為全日本最年輕的賽車手，今日14歲的她樣子還超仙氣！

3年前，日本電視節目《沸騰ワード10》訪問了小學生野田樹潤，當時只有11歲的野田，已經是賽車界「紅人」。她對方程式賽車瞭如指掌，更在記者面前坐上賽車，即場與前輩們落場比試，最後以壓倒性成績勝出。

最近，節目組再次聯絡這位天才少女，卻發現野田一家已經移民到丹麥。本來一臉稚氣的野田，3年後已經長成落落大方的短髮美少女。她將自己的青春年華全都放在方程式賽車上，甚至離開家鄉、移居外國，原來背後有一個感人的故事。

3年前，只有11歲的野田樹潤成為日本首位與贊助商簽約的小學生車手，每次出場都會吸引大批傳媒採訪，她在鏡頭前坐上F4方程式賽車，與比她年長的賽車者們，在正式的賽道上比試，憑著與生俱來的賽車天份和後天努力，野田輕鬆勝出比賽。野田年紀輕輕已經獲獎無數，記者問她為何想做賽車手，她回：「因為我想超越爸爸」。

原來野田的父親是退役F1車手，多年未能完成F1奪冠的夢想，10年前抱著遺憾引退，一直耿耿於懷，為替父親圓夢，野田3歲時便開始學小型賽車，犧牲玩樂時間練習，立志要成為職業賽車手，3年後節目組發現野田一家移民丹麥，本來一臉稚氣的野田，減了一頭清爽短髮，現在是14歲仙氣美女，短短3年間野田長高12公分變成164公分的美少女，野田解釋移民丹麥的原因是日本對正式賽事的年齡下限有非常嚴謹的規定，必須年滿16歲才能出賽，而丹麥是世界少數能讓14歲車手參與正式賽事的國家。

年僅14歲的野田，在今年6月頭於丹麥舉辦的F4方程式賽車比賽中，以初次登場姿態獲得冠軍，距離夢想又踏近一大步！

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文章授權轉載自《香港01》

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