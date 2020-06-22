提款到一半腳邊突然湧出「石油泉」 網驚呼：真的是富得流油

「富得流油」常常被用來形容「極有錢」，作為成語難免浮誇了些，不過現實生活中還真的發生地板突然噴出石油的事件！位在中東的國家伊朗，是世界上主要生產石油的國家之一，日前一名伊朗男子在銀行ATM前提款時，腳邊的地板上突然湧出大片石油，男子一開始雖然有嚇一跳，但隨後依然非常淡定的繼續領錢，可見這種事已經是見怪不怪了。

根據《 巴士的報 》報導，近日在推特（Twitter）上瘋傳了一段影片，影片中可見，一名身穿紅衣的伊朗男子，被銀行的監視器拍到正在提款，不料在提款途中，男子腳邊的地板上突然湧出一大片黑色的「石油泉」，石油瞬間從地底噴出地面，當下男子被這景象嚇到後退兩步，也盯著地上黑色的油許久，不過最後還是假裝什麼事都沒發生的繼續手邊的事，似乎該男子對於此現象早已非常習慣，之後進來的另一名男子，對這個景象也覺得習以為常，絲毫沒有受到影響。

該男子一開始雖然有嚇一跳，但隨後依然非常淡定的繼續領錢，可見這種事已經是見怪不怪了。圖／Twitter

影片一出後，立刻引來大批網友瘋傳，並紛紛留言開玩笑表示「果然是石油富國」、「果然是世界石油生產國，隨便地底下就可以冒出石油」、「這些都是黃金欸」、「碰到這種還可以繼續提款，太強了」、「原來石油國家，隨便地底就可以噴出油」、「真的是富得流油」。