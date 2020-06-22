快訊

獨／被指婚姻甜蜜又辛苦 密友爆張清芳夫婦真實互動

國道3號拖板車爆胎鋼絲散落 10多輛車受波及

聽新聞
test
0:00 / 0:00

提款到一半腳邊突然湧出「石油泉」 網驚呼：真的是富得流油

聯合新聞網 / 綜合報導
日前一名伊朗男子在銀行ATM前提款時，腳邊的地板上突然湧出大片石油。圖／Twitter
日前一名伊朗男子在銀行ATM前提款時，腳邊的地板上突然湧出大片石油。圖／Twitter

「富得流油」常常被用來形容「極有錢」，作為成語難免浮誇了些，不過現實生活中還真的發生地板突然噴出石油的事件！位在中東的國家伊朗，是世界上主要生產石油的國家之一，日前一名伊朗男子在銀行ATM前提款時，腳邊的地板上突然湧出大片石油，男子一開始雖然有嚇一跳，但隨後依然非常淡定的繼續領錢，可見這種事已經是見怪不怪了。

根據《 巴士的報 》報導，近日在推特（Twitter）上瘋傳了一段影片，影片中可見，一名身穿紅衣的伊朗男子，被銀行的監視器拍到正在提款，不料在提款途中，男子腳邊的地板上突然湧出一大片黑色的「石油泉」，石油瞬間從地底噴出地面，當下男子被這景象嚇到後退兩步，也盯著地上黑色的油許久，不過最後還是假裝什麼事都沒發生的繼續手邊的事，似乎該男子對於此現象早已非常習慣，之後進來的另一名男子，對這個景象也覺得習以為常，絲毫沒有受到影響。

該男子一開始雖然有嚇一跳，但隨後依然非常淡定的繼續領錢，可見這種事已經是見怪不怪了。圖／Twitter
該男子一開始雖然有嚇一跳，但隨後依然非常淡定的繼續領錢，可見這種事已經是見怪不怪了。圖／Twitter

影片一出後，立刻引來大批網友瘋傳，並紛紛留言開玩笑表示「果然是石油富國」、「果然是世界石油生產國，隨便地底下就可以冒出石油」、「這些都是黃金欸」、「碰到這種還可以繼續提款，太強了」、「原來石油國家，隨便地底就可以噴出油」、「真的是富得流油」。

伊朗 中東 石油

延伸閱讀

他好奇大學讀什麼科系最爽？ 網點1科系：吃喝玩樂超級爽

她大讚吐司超絕配「特殊吃法」 內行網友：我每天都這樣吃

退休爸媽想拿40萬開早餐店怎麼阻止？ 過來人曝真相：真的很累

他幫同事訂新口味便當打開後超傻眼 網友震驚：像廚餘

相關新聞

提款到一半腳邊突然湧出「石油泉」 網驚呼：真的是富得流油

「富得流油」常常被用來形容「極有錢」，作為成語難免浮誇了些，不過現實生活中還真的發生地板突然噴出石油的事件！位在中東的國家伊朗，是世界上主要生產石油的國家之一，日前一名伊朗男子在銀行ATM前提款時，腳邊的地板上突然湧出大片石油，男子一開始雖然有嚇一跳，但隨後依然非常淡定的繼續領錢，可見這種事已經是見怪不怪了。

極端暖化新日常？西伯利亞「北極38度C」的最熱紀錄

「北極熱浪會是極端新常態？」北極圈內的俄羅斯西伯利亞小鎮——維科揚斯克（Verkhoyansk）——20日測得38℃的驚人溫度，創下北極圈內的最熱、同時也是全世界緯度最北的38℃紀錄。儘管2020上半年以來，因為疫情關係全球碳排放量有所減少，但一時仍未能緩解全球暖化。有氣象專家悲觀預測，隨著極端氣候成為新常態，北極暖化現象將更加明顯。伴隨著西伯利亞的野火肆虐、永凍土融解等各種災難，彼此的加乘效應也恐導致北極熱夏進入長期的惡性循環。

足壇明星故鄉為他製作紀念雕像 「下半身涼涼的」球迷全看傻

葡萄牙球星C羅（Cristiano Ronaldo）和足球金童貝克漢（David Beckham）都有其紀念雕像，不過若是雕像外觀出包，恐會被球迷當成笑話。西班牙足壇巨星伊涅斯塔（Andrés Iniesta）的出生地阿爾瓦塞特市（Albacete）近期為他製作了一雕像，紀念伊涅斯塔十年前在南非世界盃上關鍵的一球，未料球迷們一看照片卻嚇傻，因為雕像根本沒穿褲子。

女與大魚纏鬥15分鐘成功釣上 重達264公斤打破世界紀錄

新冠疫情持續嚴峻，國外有些人會跑到海上釣魚遠離人群，16歲的維爾納（Reegan Werner）便是其中一人。上個月31日她與家人到海上釣魚，竟釣到一條重達264公斤的「巨人石斑魚」，打破女性有史以來釣起最重的魚的紀錄。

如果技術找得到 銀河系至少有36個智慧文明在積極發送訊號

宇宙學中一個最古老也最誘人的問題：還有其他「人類」也生存在某顆行星上嗎？英國諾丁漢大學團隊一篇新計算結果表明，地球人不是孤獨的，包含地球文明在內，整個銀河系內至少有 36 個智慧文明，只是礙於距離，我們可能永遠不會知道彼此是否存在或曾經存在。

俄羅斯「透視裝」俏護士擔任運動品牌代言人 志願當醫生

俄羅斯圖拉（Tula）女護士茹科娃（Nadezhda Zhukova）因為「太熱」於病房工作時只穿透明的個人防護裝備，內衣清晰可見，相片流傳網絡迅速爆紅。23歲的茹科娃獲俄羅斯運動服品牌Zasport邀請出任代言人。公司6月19日刊出專訪，茹科娃透露有意報考醫學院。

為八旬母提款治病銀行要本人認證 印度婦連床帶病母拖行400米

規矩是人定的，實行時總要看實際情況而變通，絕不能鐵板一塊。印度1名婦人日前到銀行打算替80歲的母親提款，以支付其醫藥費，只因度遭銀行職員以必須本人親自前來為由拒絕。婦人為盡快拿到醫藥費，未等到銀行安排職員到訪家中，便決定把病母連床帶人地徒步推400米到銀行提款。事件掀起熱議後，銀行發聲明形容是「不幸」，強調無意製造麻煩。

東京馬場走失賽馬運河裡游泳 網友：好像很享受呢

近日天氣炎熱，不少人去游泳消暑。最近東京馬場就發生一件爆笑事件，當地有民眾在運河附近發現一隻馬匹游泳，其後仔細一看才驚覺是匹來自馬場的賽馬，吸引不少路人圍觀。馬場職員得知消息後趕到運河，最後成功將游水馬帶回馬場。網友看了紛紛笑翻，天氣熱得連動物都受不了，「牠看似很享受呢」。

印度「殺人醉猴」攻擊釀1死249傷 悲慘下場曝光

印度曾傳出猴子犯下搶劫、綁架和謀殺，媒體近日再度揭露一樁奇案：一隻酗酒成癮的猴子因為飼主去世、沒有人再餵牠喝烈酒，於是開...

6萬隻蜜蜂覆蓋整臉4小時 印度男破世界紀錄：被螫是自己的錯

許多人對蜜蜂避之唯恐不及，害怕被牠的針刺給螫傷，不過印度一位男子卻可以與蜜蜂相處融洽，由於父親是養蜂人，這位男子從小與蜜蜂為伍，並讓牠們停留在自己的臉上，而他也突破了金氏世界紀錄，讓6萬隻蜜蜂停留在他的臉上長達4小時，對此男子表示自己並不擔心被螫傷，被螫傷的話是自己的錯，而不是因為蜜蜂。

高中生用滅絕字母寫作文 老師花3小時破解：請給我加班費

人類文明有悠久的歷史，不少文字和語言都已絕跡，若要理解其中奧義恐怕得花不少時間。日本一位高中生近期在個人推特分享自己寫的作文，只見上面佈滿批改後的紅字，原來這位高中生用了已經滅絕的盧恩字母書寫整篇作文，紅字是老師翻譯後的結果，而整篇文章花了3小時才將翻譯完，對此老師也在文章下讚賞自己，並開玩笑地表示要原PO支付他加班費。

熱門新聞

波頓：只要川普還是總統 台灣在背棄清單名列前茅

新冠病患家屬嫌病房太熱拔呼吸器改開冷氣 患者當場死亡

釣魚台地址改「尖閣」登野城 日媒：有實際支配的意涵

坐不滿1萬9…川普造勢大會「漏風」

敗象？川普周日造勢會場 逾1.9萬座位來不到6200人

三年來首次！美三艘航艦部署南海入口 劍指陸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。