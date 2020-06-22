足壇明星故鄉為他製作紀念雕像 「下半身涼涼的」球迷全看傻

葡萄牙球星C羅（Cristiano Ronaldo）和足球金童貝克漢（David Beckham）都有其紀念雕像，不過若是雕像外觀出包，恐會被球迷當成笑話。西班牙足壇巨星伊涅斯塔（Andrés Iniesta）的出生地阿爾瓦塞特市（Albacete）近期為他製作了一雕像，紀念伊涅斯塔十年前在南非世界盃上關鍵的一球，未料球迷們一看照片卻嚇傻，因為雕像根本沒穿褲子。

根據「infobae」網站報導，西班牙阿爾瓦塞特市政府近期為紀念足壇巨星伊涅斯塔十年前在南非世界盃踢進獲勝球，決定為他製作一座個人雕像，當地官員在伊涅斯塔的雕像旁開心合照，而該照片也被上傳至市府的官方推特，未料許多球迷卻看傻眼，只見雕像呈現踢球姿勢，但往下一看根本沒穿褲子，下體整個暴露在外。

許多網友紛紛留言，表示「只有一個蛋蛋」、「一次進球卻讓他付出代價」、「讓我們開始尋找伊涅斯塔遺失的蛋蛋」、「安德烈斯米開朗基羅，拜託幫它穿上一件褲子，它會感冒的」、「它怎麼看起來是白色的」、「太好笑了吧，它會著涼的」、「我們看看它之後會不會多一條布在上面」。

不過官方後來看到網友反應，也幫伊涅斯塔雕像穿上了褲子，並說道「你真的以為我們會把它弄赤裸嗎」，有趣地是伊涅斯塔本人也在下方親自留言，表示「謝謝給它穿上褲子」。