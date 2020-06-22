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女與大魚纏鬥15分鐘成功釣上 重達264公斤打破世界紀錄

聯合新聞網 / 綜合報導
維爾納與家人度假釣魚時，意外釣到一條264公斤的巨人石斑魚，打破世界紀錄。圖擷自marco eagle
維爾納與家人度假釣魚時，意外釣到一條264公斤的巨人石斑魚，打破世界紀錄。圖擷自marco eagle

新冠疫情持續嚴峻，國外有些人會跑到海上釣魚遠離人群，16歲的維爾納（Reegan Werner）便是其中一人。上個月31日她與家人到海上釣魚，竟釣到一條重達264公斤的「巨人石斑魚」，打破女性有史以來釣起最重的魚的紀錄。

據《marco eagle》11日報導，維爾納與家人到了佛羅里達州的馬可島（Marco Island）度假釣魚。他們不斷釣上梭魚但那卻不是他們想要的魚種，於是他們將魚分切當作魚餌，沒想到過一段時間，竟釣上這隻巨無霸石斑魚。

維爾納和這條魚搏鬥長達15分鐘，最終順利將這條長約2.1公尺，重達264公斤的巨人石斑魚拉起，這個重量是維爾納體重的五倍以上。不過因為巨人石斑魚是瀕臨絕種的保育類生物，以此維爾納一家只有與魚合影並測量長度便將它放回海裡。

在維爾納打破紀錄以前，世界上由女性釣起最大的魚重量是166公斤，於1965年由一名叫沃克（Besty Walker）的女子釣起；而至今釣上來最大條的巨人石斑魚約308公斤，由一名叫強納（Lynn Joyner）的男子在1961年創造此紀錄。

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