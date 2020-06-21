為八旬母提款治病銀行要本人認證 印度婦連床帶病母拖行400米

規矩是人定的，實行時總要看實際情況而變通，絕不能鐵板一塊。印度1名婦人日前到銀行打算替80歲的母親提款，以支付其醫藥費，只因度遭銀行職員以必須本人親自前來為由拒絕。婦人為盡快拿到醫藥費，未等到銀行安排職員到訪家中，便決定把病母連床帶人地徒步推400米到銀行提款。事件掀起熱議後，銀行發聲明形容是「不幸」，強調無意製造麻煩。

事發於印度奧里薩邦（Odisha），本月9日，1名到當地銀行，打算從母親的戶口中提取1500盧比（約新臺幣582元），只因靠她的指紋無法完成操作。據報銀行得知戶口持有人臥床不起後，有職員答應隔天到老婦家中處理，惟該對母女等到第2天未見有職員到訪，急於提款的婦人遂把病母放到麻繩床上，再拖行400米到銀行，終取得醫療費所需款項。

婦人拖行臥床病母的畫面事後在推特（Twitter）廣傳，許多網友批評銀行不懂變通，留言指「我不敢相信我活在2020年還會看到這種事」、「銀行就這麼少人？」、「特殊狀況就不可以用身分證明文件代替嗎？」。

雖然涉事銀行表示有派職員到婦人家中處理提款事宜，但最終還是沒有出現，因此婦人決定把臥病在床的母親拖到銀行提款。圖／YouTube

對此，印度國家銀行聲明指，涉事銀行只由1人營運，由於事發當天工作繁忙，經理難以即日前往老婦家中，形容事件屬「不幸」，並且是溝通上的誤會，銀行經理無意製造麻煩，但承認銀行對有治療需要的老年人敏感度不足。據《新印度快報》（The New Indian Express）報道，涉事銀行經理已被停職，有待進一步處理。

延伸閱讀：

日本占卜師教6招增財運 紙幣放銀包有講究 枕頭要對準哪方位？

KFC官方島嶼限時開放 野生捕獲「爺爺」仲可以食炸雞

文章授權轉載自《香港01》