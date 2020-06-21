東京馬場走失賽馬運河裡游泳 網友：好像很享受呢

近日天氣炎熱，不少人去游泳消暑。最近東京馬場就發生一件爆笑事件，當地有民眾在運河附近發現一隻馬匹游泳，其後仔細一看才驚覺是匹來自馬場的賽馬，吸引不少路人圍觀。馬場職員得知消息後趕到運河，最後成功將游水馬帶回馬場。網友看了紛紛笑翻，天氣熱得連動物都受不了，「牠看似很享受呢」。

位於東京的大井競馬場最近發生走失馬事件，有男子在上周六早上（20日）打電話報警，表示在品川區的河流發現有馬兒在水中出沒，他更拍片錄下過程。可見該隻深啡色的馬在河道中游泳，背上戴着號碼牌，估計是來自馬場。

當時有不少路人在圍觀，後來馬場職員得知事件即趕到現場，最後成功拉馬匹上岸，並用車載回馬場。據了解，這是馬場第2次發生類似事件。

事件引起網友熱議，他們指近期天氣太炎熱，動物也要找方法消暑，「很同情牠們」、「流浪動物才是最可憐的」、「想不到連馬兒都要游泳」。有網友開玩笑的說道。「馬兒愛自由」、「果然是愛跑的馬」、「是浪子無誤」、「這馬很有性格」。

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文章授權轉載自《香港01》