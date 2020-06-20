6萬隻蜜蜂覆蓋整臉4小時 印度男破世界紀錄：被螫是自己的錯

許多人對蜜蜂避之唯恐不及，害怕被牠的針刺給螫傷，不過印度一位男子卻可以與蜜蜂相處融洽，由於父親是養蜂人，這位男子從小與蜜蜂為伍，並讓牠們停留在自己的臉上，而他也突破了金氏世界紀錄，讓6萬隻蜜蜂停留在他的臉上長達4小時，對此男子表示自己並不擔心被螫傷，被螫傷的話是自己的錯，而不是因為蜜蜂。

根據英國「每日郵報」報導，這位24歲印度男子名叫納木措（Nature M.S），由於他的父親是一位時常獲獎的養蜂人和蜂蜜製造商，納木措透過父親的教導開始認識蜜蜂，他聲稱自己7歲時就可以讓蜜蜂停留在臉上，納木措表示他第一次被蜜蜂覆蓋時，自己手裡拿著蜂后，他說「牠們在我的手邊尋找女王並保護牠。第二天，我用女王做類似的特技表演，但很快我的整張臉和頭都被遮蓋住了」。

納木措表示「自從有了第一次經歷，我就迷上了蜜蜂，在我知道被蜜蜂螫傷會有危險之前，我就與牠們建立了特殊的連結」，他時常記得父親的提醒，要他對蜜蜂保持冷靜，並像朋友一樣對待牠們，現在納木措已經可以讓6萬隻蜜蜂覆蓋著他的臉，並讓牠們停留4個多小時，而這也突破了金氏世界紀錄。

納木措表示一開始讓蜜蜂停留確實不容易，但現在這已經不是問題，自己可以在蜜蜂覆蓋時看的到東西，也可以邊散步或是邊跳舞，而納木措也表示自己曾被蜜蜂螫傷過，但那是他的錯，跟蜜蜂無關，他說「如果我沒有犯錯，蜜蜂根本不會螫我」。

由於對蜜蜂的喜愛，納木措正在班加羅爾的一所大學攻讀碩士學位，繼續養蜂業的學術研究，而他也會與父親一起堅持蜜蜂保育和養蜂的活動，納木措表示「蜜蜂是社會上重要的昆蟲，保護牠們是我們的責任，沒有蜜蜂，地球將無法支撐我們所有人」。