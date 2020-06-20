高中生用滅絕字母寫作文 老師花3小時破解：請給我加班費

人類文明有悠久的歷史，不少文字和語言都已絕跡，若要理解其中奧義恐怕得花不少時間。日本一位高中生近期在個人推特分享自己寫的作文，只見上面佈滿批改後的紅字，原來這位高中生用了已經滅絕的盧恩字母書寫整篇作文，紅字是老師翻譯後的結果，而整篇文章花了3小時才將翻譯完，對此老師也在文章下讚賞自己，並開玩笑地表示要原PO支付他加班費。

根據「excite」網站報導，這位名叫麻里（Mari Kedama）的高中生在推特上分享了自己的作文，並寫道「我班上的老師太厲害了」，由於麻里在作業規則上看到可以使用日文以外的外語，於是突發奇想用了「盧恩字母」寫下整整2頁的作文，而盧恩字母現已滅絕，它原是中世紀歐洲用來書寫部分北歐日耳曼語族的語言，通用於斯堪地那維亞半島與不列顛群島。

對此，麻里的老師耐心地將整篇作文翻譯完，並在文字旁用紅筆寫下翻譯，他先將盧恩字母翻譯成英文字母，之後再轉成日文，老師在作文底下寫道自己花了三個半小時才翻譯完，雖然作文寫得不錯，但還是用普通文字書寫就好，而老師也在作文上蓋上了你很努力的印章，並幽默地表示「這個是用來獎勵我自己的，請給我加班費」。

該貼文一出後，網友則紛紛留言，「也許老師永遠不會忘記你」、「最厲害的老師」、「寫這個要花蠻多時間吧」、「很開心你有一個有趣的老師」、「我也想要這樣的老師」、「在短短的三個半小時內，竟然完成解密了」。