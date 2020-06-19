日本超市蘿蔔性感美腿 網民惡搞加五官好爆笑

人形人參就聽得多，想不到還有「人形蘿蔔」。日本近日有網民在Twitter分享超市「人形蘿蔔」的照片，只見白蘿蔔尾端分岔成扭曲形狀，驟眼看來就像長出誘人的手腳，與「同伴」在超市貨架上排排坐休息。帖子一出，隨即引來惡搞改圖，有網民幫「人形蘿蔔」」加上五官及表情，使它們更酷似人類，相當搞笑。

其實人形蘿蔔並非首次出現，早年有不少人曾貼圖分享過「性感蘿蔔」的美照，當中有不少更是「性感尤物」，它們會擺出誘人姿勢大騷白滑「美腿」。另有人將在農田掘出的「人形蘿蔔」當作寵物，帶着四處遊走拍照，彷如上映一齣蘿蔔奔跑逃走的故事，讓人看後忍俊不禁。

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文章授權轉載自《香港01》