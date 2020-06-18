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印度林業局人員山中驚見「紫灰色腳趾」 網友嚇壞：巫婆的腳

聯合新聞網 / 綜合報導
只見5根紫灰色腳趾狀的物體從樹木縫隙中伸出。圖擷自Twitter
只見5根紫灰色腳趾狀的物體從樹木縫隙中伸出。圖擷自Twitter

民間有許多關於山間精靈和怪物的故事，不過許多傳言往往是因恐懼而產生。印度一位林業局人員近期在網上貼出一張照片，只見5根紫灰色腳趾頭從樹木中的縫隙伸出，模樣相當嚇人，不少網友看到照片後也被嚇壞，直呼這是巫婆的腳趾，不過林業局人員事後也出面回應，破除網友的恐懼。

根據「India Today」報導，印度林業局（IFS）員工納達（Susanta Nanda）14日在個人推特上發文，貼出照片並寫道「你可以認出這隻動物嗎」，只見照片中出現5根看似腳趾的物體，且腳趾部分呈現紫灰色、指甲部分呈亮黑色，看起來並不像是人類的腳趾，這些腳趾頭從樹木縫隙中伸出，景象十分嚇人。

對此不少網友紛紛留言，猜測這是哪種生物的腳趾，「我們最接近的表親，大猩猩」、「需要腳趾美容的人」、「大雪怪的腳」、「有做指甲彩繪的女人的腳」、「權力遊戲角色異鬼的腳」、「樹幹打到巫婆的腳」、「大腳怪的足跡」、「死人的腳」。

事後，納達也出面回應，表示這根本不是人類的腳，也不是什麼生物的腳趾，而是一種名叫多形炭角菌（Xylaria polymorpha）的真菌，事實上這種腐生真菌又叫作「死人手指」，常生長在腐爛的樹材底部，常呈現直立棒狀，就像手指從地底伸出一樣，因此才獲得死人手指的別名。

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