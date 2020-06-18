影／自己的肉肉自己賺！日動物園募資 稀有回禮超吸睛

今年新冠肺炎疫情在全球肆虐，多國人民的生活陷入停擺，動物園也不幸成為這波疫情的受害者之一。全球有許多動物園面臨疫情不得不暫時歇業，頓時沒了收入，這時動物們的伙食費成了動物園極大的負擔，動物園也只好想盡辦法開源節流。而在日本北海道，有一間動物園則舉辦創意募資活動，獨一無二的募資回禮也成功在網路上引起話題，募資瞬間達標。

日本北海道札幌市一間私人動物園「North Safari Sapporo」是一間體驗型的動物園。近期因新冠肺炎疫情而暫時閉館，為了負擔動物們龐大的飼料費用，而在募資網站「CAMPFIRE」發起募資活動。

引起話題的是它獨一無二的回禮：捐助3000日圓（約台幣832元）可獲得3入開運御守組（內有獅子毛、貓頭鷹羽毛、蛇皮）、蛇皮鑰匙圈、河狸咬過的木頭杯墊；5000日圓（約台幣1386元）可獲得蛇殼或鸚鵡羽毛製成的耳環；7000日圓（約台幣1941元）可獲得企鵝、水豚等動物的腳印T恤，或是猴子、海狗、山羊等動物的親筆畫作。

企鵝和水豚腳印T恤。圖擷自 campfire@ノースサファリサッポロ

更特別的是，捐助70000日元（約台幣19415元），可獲得「獅子破壞的牛仔褲」一件，是用獅子的爪子和尖牙破壞而成，園方還特別拍攝影片公開獅子的破壞過程；捐助100000日元（約台幣27736元）還可當上一日館長；捐助300000日元（約台幣83209元）可獲得十年的免費入園VIP通行證。這些獨特又精緻的回禮很快地吸引了民眾的目光，目前已達標139%，吸引5161人，得到3483萬日元（約台幣966萬元）的募款。