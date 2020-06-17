寮國網紅熱推牛奶美白霜 賣家貼圖證明「屍白」效果嚇壞網友

俗語說「一白遮三醜」，貪靚一族為了美白不惜花費巨額購買美容化妝品。東南亞國家寮國最近興起一款名為「牛奶美白霜」的產品，聲稱有強勁美白作用，引來當地網紅紛紛發文推薦。有賣家更聲稱產品效用顯著，上載使用前後對比圖作證，惟圖中的「屍白」手臂卻嚇壞不少網友。

寮國網絡近日瘋傳一款「牛奶美白霜」，獲不少網紅發文「加持」，力讚美白效果顯著，而且價格相宜。該美白霜聲稱是當地小型工廠製作的品牌，分為250克及500克包裝，更有網紅直接購貨轉售，稱銷售量只升不跌，令其大賺一筆，更貼出美白霜及現金的相片「炫耀」。

為了推銷美白霜，賣家除了用心解說產品功效外，更上載買家最關心的使用前後對比圖，其中一個賣家更親身上陣，稱自己使用美白霜一段日子後膚色明顯變白，不過其相片中的手臂膚色竟是「屍白」，看起來極不自然，又令皮膚下的血管清晰可見，效果令人驚嚇多於驚喜。

不少網民看過對比圖後，均指相中的白哲膚色非常嚇人，形容「根本不是正常活人的膚色」、「不如乾脆P圖好了」、「這種死白拿給電影特效組去做殭屍化妝應該非常合適」，甚至有人將對比圖中的皮膚直接塗上白色「P走」，諷刺稱「這麼想變白，直接P走便白到看不見了」。

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文章授權轉載自《香港01》