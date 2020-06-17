疫情期間無聊英女超市買鴨蛋竟孵出3隻鴨子 農場：非常罕見

新冠肺炎疫情下，全球很多人都要家居隔離，不過反而因此多了時間做平時不會做的事，英國一名女子趁隔離的時間，從超市買了一盒鴨蛋，回家做實驗嘗試孵化，沒想到真的成功孵出3隻鴨子，女子把牠們當成寵物飼養，更開設IG紀錄小鴨的成長過程。

來自英國赫特福德郡（Hertfordshire）的29歲女子萊洛（Charlie Lello）在Facebook上看到其他人用鵪鶉蛋成功孵化出鵪鶉，萊洛於是買來鴨蛋在無薪價假時打發時間。

她把鴨蛋放在孵化器中，沒想到真的成功孵化出3隻小鴨。她為鴨子改名為Beep、Peep和Meep，萊洛和3隻小鴨都建立了親密的關係，小鴨會走到萊洛的身上。

不過，作為一個負責任的主人萊洛也facebook表示自己有孵化爬行動物卵的經驗，因此熟悉孵化過程，並確保有足夠的空間來照顧牠們。她表示小鴨很可愛，但照顧並不簡單，因為牠們吃很多食物。萊洛坦言不希望分享造成人們孵化並棄養鴨子，令河、湖和救援中心滿了鴨子，萊洛警告鴨子將無法在野外生存。

超市Waitrose表示，農民很難看清鴨子是雄性還是雌性，可能將雄性與一群雌性放在一起，從而令鴨蛋受精，但顧客食用受精的鴨蛋是安全的，有農場主人則說，鴨蛋孵化的可能性很小，但並非不可能。

萊洛和3隻小鴨都建立了親密的關係，小鴨會走到萊洛的身上。（beeppeepmeep IG圖片）

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文章授權轉載自《香港01》