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新冠肺炎真面目 早在2011年漫威電影「美國隊長」就神預言？

聯合新聞網 / 綜合報導
美國隊長奔至紐約廣場，背後恰好出現二個廣告圖案引發網友聯想。圖擷自YouTube。
美國隊長奔至紐約廣場，背後恰好出現二個廣告圖案引發網友聯想。圖擷自YouTube。

今年以來新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，雖然這陣子有不少國家陸續解封，但各界仍不敢掉以輕心，深怕疫情再起。然而近日卻有網友在網路上聲稱新冠肺炎病毒早在2011年時，漫威電影「美國隊長」（Captain America: The First Avenger）裡就預言了病毒的出現。

關於這個病毒很早就出現的「陰謀論」，著名電影評論員穆拉利（William Mullally）在推特發文表示，看到網友傳給他的訊息，他還特地去找真相，不斷去各個電影片段的鏡頭中，定格去看究竟病毒出現在哪裡，最後才發現這個病毒的圖案，根本只是義大利麵條。

在電影劇情裡頭，「美國隊長」史蒂芬（克里斯伊凡飾演）沉睡了整整七十年後醒來，跑到現代的紐約廣場街頭，被神盾局的人攔下，背後的高樓大廈外牆出現了可樂娜（Corona）啤酒廣告及疑似是病毒圖案的廣告看板。

而網友看到後就把它們彼此聯想在一起，認為這巧合看起來就像是預言未來的病毒樣貌。穆拉利一開始根本找不到相關的片段和圖片能證明病毒的長相，他還以為有點像是小說《分歧者》（Divergent）的書封設計，但對照之下，發現並不相同。

因為關鍵的場景為夏天的紐約廣場，為此，他甚至把2011年四月整個月的許多電影都快轉尋找是否有類似的畫面，包括看了許多街景，最後讓他終於找到一張截圖，證明根本不是病毒，「這是義大利麵。」

原來這是百味來（Barilla）義大利麵的新年廣告，該廣告將麵條弄成像煙火施放的花樣，最下方還有一小行字樣寫著「Happy New Year」。底下網友則留言說「笑到翻掉」、「我的笑聲還嚇到我家的貓」、「義大利麵的進化」、「看完忽然覺得肚子餓」、「聽過最好笑的陰謀論。」

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新冠肺炎 美國隊長

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