裝修新家敲開牆壁 赫見裡頭塞滿前屋主的施工垃圾

裝修翻新家居讓自己住得更舒適，本應是值得慶祝的事，但韓國有苦主早前找室內裝修公司翻新家居時，意外發現上一間公司竟將施工產生的建築廢料，偷偷放在牆後，衛生環境惡劣，網民看過照片後狠批涉事裝修公司「沒品」，要屋主「收拾爛攤子」。

事件由一間室內裝修公司在Instagram上揭發，表示公司員工在今年5月底剛開始裝修某住宅時，由於屋內本來已經裝修設計過，但為了確認房屋的隔熱效果，於是拆除一小部分牆壁，未料往牆後一看，即被眼前所見嚇倒。據照片所見，牆後塞滿建築廢料，有麻布袋、木條、發泡膠板等；員工以防萬一，便把其他牆也鑿開，發現到處都有垃圾。

發現事件的公司表示，工程完成度關乎裝修師傅和企業的能力，也會受工程收費影響，但他們認為今次問題「好像不一樣」，不會有客人要求將建築廢料掉到自己家的牆壁裏，「這不是能力問題，而是良心問題」，因此發文公開照片。

大批網民看到照片後直呼「難以置信」，有人將帖文轉發到討論區，網民紛紛留言怒轟涉事公司，「放垃圾會不會太離譜」、「這樣既不能隔熱，又不能隔音，更可能有惡臭」、「我們家也一樣，施工時埋了很多垃圾」。

延伸閱讀：

趕走無品租客 驚見單位變恐怖垃圾場 網民：看照片都有臭味

業績未達標要生吃蚯蚓泥鰍當「激勵」 貴州裝修公司被批虐待員工

文章授權轉載自《香港01》