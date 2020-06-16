世界末日又來臨？ 馬雅預言「修正版」指出…就是下周

馬雅古文明在2012年的末日預言曾風靡一時，當時流傳，馬雅曆法在該年的12月21日突然終止，暗示當天是人類文明的最後一天，但地球最後平安度過。最近又有人宣稱，預言失準是因解讀曆法的方式錯誤，世界末日仍將到來。而根據新的計算方式，就在今年的6月21日，也就是下周日，我們將迎來真正的世界末日。

根據《太陽報》報導，有網友在推特上宣稱，現在使用的格里曆是從1582年開始使用，而在那之前使用的是儒略曆。由於儒略曆和格里曆一年有11天的誤差，經過438年的累積，誤差越來越大，格里曆的2020年6月21日，實際上是儒略曆的2012年12月21日，因此從當時的儒略曆來看，這才是末日的正確日期。而有鑑於近期疫情嚴重、國際形勢緊張，很多網友都覺得「似乎很有道理」。

事實上，NASA早就打臉過所謂馬雅的「末日預言」，而這個預告時間也早就不是第一次延後，該預言最早出現在2003年5月，預測失準後又宣稱是2012年12月，從這時候開始「馬雅預言」才開始被真正提起，在這之前都沒有類似說法。PTT馬雅文化研究者mayaman也曾指出，馬雅的文明觀是循環的，並不太有所謂毀滅的概念，也沒有任何文獻記載馬雅人曾預言世界將會毀滅這件事。