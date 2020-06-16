網戀初次見面即接吻 英單車教練染疱疹求償5百萬

英國倫敦帕丁頓區（Paddington）45歲男子康韋（Martin Conway）去年5月在交友網站，結識了年約30多歲的女子洛夫萊斯（Jovanna Lovelace），兩個月後二人相約倫敦見面，期間曾接吻；康韋其後卻出現口腔潰瘍等症狀，醫生證實他感染了單純疱疹病毒（herpes simplex virus），與洛夫萊斯關係亦因此急劇變差，康韋更提出索償逾13.6萬鎊（約509萬台幣）。

康韋是一名私人單車教練，結識洛夫萊斯不久便發展成情侶關係，當日初次約會，二人曾接吻，康韋說，數日後逐漸出現咳嗽、感冒、口腔潰瘍等症狀，難以進食，感到極度苦惱。他隨後往醫院檢查，證實感染單純疱疹病毒。

康韋表示，病情之後不斷惡化，且有極大機會併發嚴重的散發性腦炎（sporadic encephalitis），令他的生活大受打擊，不但自此無法再踩單車，還擔心炎熱的天氣加重病情，因此要承受巨大心理壓力，「我經常感到震驚、憤怒和沮喪，需要定時尋求心理輔導。」

女方斥片面之詞 濫用司法程序

康韋與洛夫萊斯的關係亦告破裂，「我實在很困惑，希望法律還我公道，因此決定控告她（洛夫萊斯），因為她令我染到這個病。我認為她明知自己有疱疹，應該在接吻前預先告訴我，讓我知道會有風險。」

康韋向洛夫萊斯索償逾13.6萬鎊，當中包括他直到79歲前要接受每兩周一次的醫療費用、病假期間的損失，以及退休之前的收入。洛夫萊斯否認患有疱疹，直斥康韋的說法僅片面之詞，並形容其做法是濫用司法程序。

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文章授權轉載自《香港01》