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除了口罩它也可以阻隔飛沫！ 日本新推便攜式隔絕飛沫神器

香港01 / 謝茜嘉
中井銘板株式會社於官方網站宣佈，因應疫情會推出一款便攜式隔板，讓民眾也可人人自備，無論與他人吃飯時、工作時亦一樣適用。圖／中井銘板株式會社
中井銘板株式會社於官方網站宣佈，因應疫情會推出一款便攜式隔板，讓民眾也可人人自備，無論與他人吃飯時、工作時亦一樣適用。圖／中井銘板株式會社

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續肆虐，戴口罩成為人人必做之事，不過吃東西或平日工作少不了除下口罩的時刻，如果這時碰上有人打噴嚏，所有食物及桌上物品也有機會沾上飛沫，同時會令他人感到非常尷尬。日本一公司最近推出一隔絕飛沫神器，號稱將會全國熱賣，令網友嘖嘖稱奇。

中井銘板株式會社於官方網站宣佈，因應疫情會推出一款便攜式隔板，讓民眾可人人自備，無論與他人吃飯或工作時一樣適用。日本一節目曾介紹此隔板，顧名思義就是可摺疊成與普通文件夾厚度的膠板，產品設有手柄供使用者攜帶，外型與一公事包無異。

節目介紹指，日常生活上避免不了與他人一起吃飯，或是工作上要面對面開會的情況，如有人一時忍不住打噴嚏，所有食物及桌上物品也有機會沾上飛沫，隔板正可避免這個尷尬時刻。公司更相信這發明將成為火熱商品，超越口罩成為新一代防疫神器。

如有人一時忍不住打噴嚏，所有食物及桌上物品也有機會沾上飛沫，隔板正可避免這個尷尬時刻。圖／中井銘板株式會社
如有人一時忍不住打噴嚏，所有食物及桌上物品也有機會沾上飛沫，隔板正可避免這個尷尬時刻。圖／中井銘板株式會社

根據官方資料顯示，便攜式隔板可於日本雅馬遜（Amazon）購買，價錢為2390日圓（約新臺幣660元），運費需另計。不少網友看過產品介紹後，表示帶同隔板外出感覺方便又不失禮貌，紛紛留言「好像不錯」、「有了隔板就安心很多了」、「很輕便的樣子，難以置信」。不過也有網友坦言每次用後也要消毒，是非常麻煩的過程，「用隔板時也在消耗大量消毒紙巾」、「每次也要清潔，有點不便」、「用後忘記消毒怎辦」。

不少網友看過產品介紹後，表示帶同隔板外出感覺方便又不失禮貌。圖／中井銘板株式會社
不少網友看過產品介紹後，表示帶同隔板外出感覺方便又不失禮貌。圖／中井銘板株式會社

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文章授權轉載自《香港01》

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