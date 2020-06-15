「買不起磁磚、櫥櫃」她手動上漆 發黑地板瞬間成花紋藝術品

一位澳洲婦女因為買不起新磁磚、櫥櫃整修浴室，於是突發奇想買了油漆重新粉刷室內空間，她將發黑地板重新塗上精美花紋，並將櫥櫃重新粉刷成深藍色，浴室整個煥然一新，從陳舊簡陋的樣貌變為具現代感的外觀，整修後的照片也令網友大吃一驚。

根據「每日郵報」報導，這位澳洲伯斯的婦女是一位業餘設計師，她因為買不起新的磁磚、櫥櫃整修浴室，決定自己用油漆粉刷，她將發黑磁磚用白色底漆塗上，之後用海軍藍的工業瓷漆在磁磚上重新彩繪，打造出不一樣的花紋感。

接著她用一塊覆蓋有粗麻布的松木打造了毛巾架，然後將鏽蝕的淋浴磚清潔和打磨，並重新塗刷，另外她也用底漆將洗手檯面重新打理，並在櫥櫃門上加裝木質裝飾，塗上海軍藍油漆，使整個浴室煥然一新，而浴室整筆裝修費用甚至不到400美元（新台幣約1.1萬）。

對此，許多網友對該裝潢表示讚賞，「我無語了，太棒了，妳確實很聰明」、「這真是太棒了，我想我可能會對我的浴室這樣做」、「看起來很不錯」、「希望她能買貴一點的塗料，否則大多數的塗料會在不到五年內褪色」。