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25歲辣妹從賽車手轉行色情明星 年薪上看3千萬元

聯合新聞網 / 綜合報導
蕾妮從房車賽車手轉行成為色情明星，經常在平台上出售裸露照。圖擷自Daily News
蕾妮從房車賽車手轉行成為色情明星，經常在平台上出售裸露照。圖擷自Daily News

澳洲第一位女性賽車手蕾妮（Renee Gracie）近期轉行做了色情明星，並在訂閱平台上天天上傳裸照出售，她表示自己每週可賺進2.5萬美元（新台幣約74萬元），年薪上看100萬美元（新台幣約2995萬元），她也將自己的推銷方式分享給其他女孩，而面對網友的批評，蕾妮不以為意，並表示自己不會回歸賽車手身份，只會繼續做自己現在想做的事。

根據「每日郵報」報導，蕾妮是第一位女性超級房車賽賽車手，曾在2015年與瑞士賽車手西蒙娜（Simona de Silvestro）合作而出名，但之後她卻對賽車失去熱情，並且在賽車生涯屢屢失敗，她說「我克服了這一點，意識到自己不夠出色，但仍得繼續前進，然後我開始在一個汽車修理廠裡非常努力地賣汽車，幾個粉絲建議我在OnlyFans平台上工作，事情就這麼開始了」。

蕾妮在OnlyFans平台上成為色情明星，每天都會在平台上出售裸照，而剛開始的第一週蕾妮就賺進了3千美元（新台幣約8.9萬元），而從事該行的6個月內她已經賺進了50萬美元（新台幣約1497萬元），蕾妮表示她已經讓幾位女孩加入她的團隊，並將自己的推銷技巧分享給她們。

不過蕾妮也引來不少批評，超級房車賽單位對她也不再發表任何評論，蕾妮表示她根本不在乎前雇主或粉絲對她的看法，她說「因為我過去做的事，人們就認為我現在不能做這個，這很瘋狂，我對於那些曾經以為我是那種人的人感到抱歉，但管他的」，蕾妮表示自己為了賺錢會全力以赴，而自己賺的錢都將拿來買房子。

而蕾妮也表示自己的家人非常支持她，為她年紀輕輕就能累積如此財富感到自豪，對於是否重返賽車手職業，蕾妮表示自己對賽車行業已經沒有興趣，寧願做自己現在想做的事，也不願再度比賽。

賽車手 裸照

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