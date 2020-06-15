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公園健身器材半夜強烈晃動 驚動警方介入調查破網傳言

聯合新聞網 / 綜合報導
前印度板球運動員喬普拉在推特發文，指出公園內的健身器材在沒有人碰觸的情況自動晃動。圖擷自Twitter
前印度板球運動員喬普拉在推特發文，指出公園內的健身器材在沒有人碰觸的情況自動晃動。圖擷自Twitter

世上有許多靈異事件，但往往都是人心在作祟。印度網友近期在網上瘋傳一段影片，只見一群員警半夜出現在公園內，未料旁邊的健身器材竟突然強烈晃動，而該影片嚇壞不少人，直指這是靈異現象，而員警事後也出面解釋調查解果，表示這根本不是鬧鬼現象。

根據「India Today」報導，印度北方邦占西市（Jhansi）的喀什拉姆公園（Kashiram Park）近期被網友瘋傳鬧鬼，由於前印度板球運動員喬普拉（Aakash Chopra）12日在個人推特發佈了一段影片，指出公園內的健身器材在沒有人碰觸的情況自動晃動，只見影片中有3位警員站在健身器材旁，在無人觸碰的情況下，器材竟自己上下強烈晃動。

而該段影片曝光後，引起網友熱議，許多人紛紛轉傳，指出這座公園出現了鬧鬼現象，不過警方在事後也出現澄清，強調員警去現場勘察時，並沒有出現靈異現象，事實上健身器材上塗了太多的潤滑油，員警一碰就使器材強烈晃動，而網上的影片卻故意將員警施力的畫面剪掉才會造成誤會。

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