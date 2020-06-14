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男子拒捕兼張口自噬送院後離奇死亡 目擊者：他在吃自己的肉

香港01 / 房伊媚、許懿安
加州雷丁市一名男子在被捕後死亡，他咬掉自己手臂的肉，並在32分鐘後死亡。圖／臉書 Redding Police Department
加州雷丁市一名男子在被捕後死亡，他咬掉自己手臂的肉，並在32分鐘後死亡。圖／臉書 Redding Police Department

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月25日在被捕期間遭警員以膝部壓頸，其後死亡，觸發國內多處的示威活動。加州雷丁市（Redding）6月9日一名男子在被捕後死亡，當中是否涉及「警暴」還有待釐清，但過程中最駭人的一點是，他咬掉自己手臂的肉，並在32分鐘後死亡。

警方在其臉書（facebook）專頁上交代事件，稱事發於當日凌晨1時9分，警方接到報警電話，稱一間酒店的房間內傳出女子尖叫聲，以及可能發生家庭暴力事件。警員到場後，只見37歲男子戴維斯（Morgan James Davis）站在二樓的露台上。體重逾181公斤的他被發現時裸露下身、手臂流血。警員成功說服戴維斯離開露台，並走到地面的停車場。

現場影片顯示，他看來是走向那些警員，之後現場傳出一下巨響。警方在新聞稿則指出，戴維斯是假意順從警員，然後開始咬自己的左臂，並伸手抓自己的臉。他咬破皮膚、咬掉一塊肉並吐到地上，之後便倒地。

影片中錄得在場一人說出：「他在吃自己的肉。」警方稱戴維斯拒絕聽從指令，又拒捕。戴維斯在影片中被拍得，至少兩度向警員推撞。警員曾嘗試以人身控制、電槍、布袋彈、警犬及警棍來制服他，最後才能為他戴上手銬。

戴維斯被捕後依然清醒，可與警員及醫護人員溝通。他於凌晨1時43分被送抵醫院，卻在32分鐘後、即2時15分死亡。警方稱戴維斯死前出現醫學問題（medical difficulties）。

警員在戴維斯的酒店房間搜出冰毒、可卡因、迷幻藥LSD、處方藥物及一把染血的刀。報案人在警員與戴維斯對峙期間拍攝影片，警方也有在社交網絡上分享該影片。涉事酒店負責人指，其員工透露，當晚有一男一女登記入住戴維斯的房間，但警方仍未肯定事發時房間是否曾有女子出現。涉案的5名警員在內部調查與刑事調查進行期間，按照處理重大事件的標準程序，處於行政休假狀態。

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文章授權轉載自《香港01》

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