海怪出沒！南非泳客發現4公尺長「大王烏賊」 驚嚇電影怪物原型

1998年恐怖電影《極度深寒》中的大海怪是不少人的惡夢，有指故事中的海怪是取材自現實中的大王烏賊（Giant squid／大王魷魚），牠以深海怪物現象著稱，而最近南非一名泳客在海灘發現一隻4公尺長的大王烏賊沖上岸，畫面令人震驚。不過，有海洋生物學家指這隻不是成年體，年齡不超過2歲，目前其標本放在博物館的冷藏室，待新冠肺炎疫情（COVID-19）過去再進行詳細研究。

大王烏賊活於深海，本身已非常罕見，完整標本更是少之又少。事件發生於周日（8日），南非西開普省大不列顛灣（Britannia Bay）海灘上出現一隻大王烏賊，發現巨獸的泳客Richard Davies說他和朋友曾嘗試將大王烏賊拖回水中，但因為牠太重，無奈牠不久就死去，估計其重量在200至300公斤之間，他接受外媒訪問時稱，發現大王烏賊時牠已淹淹一息，當時還被其觸手吸住了手，要很用力才能甩開。

大王烏賊的眼睛非常龐大。圖／Twitter

海洋生物學家Wayne Florence指，這隻大王烏賊只有4.19公尺，不是成年體，可能不到2歲，標本會送到南非的博物館的冷藏室存放，等新冠肺炎疫情緩和後才進行具體研究，以判明死因。

大王烏賊的印象在北歐神話傳說中已出現，被稱為海妖等， 1954年的科幻電影《海底兩萬哩》（20,000 Leagues Under the Sea）和1998年恐怖電影《極度深寒》中出現的海怪，都被指靈感源於大王烏賊。雖然人類知道這隻巨型烏賊的存在，但去到2004年才成功拍攝在海底拍到牠們棲息的情況。

大王烏賊是深海動物，平日非常罕見。圖／Twitter

目前發現最大的大王烏賊為雄性，體長13公尺，而最大的雌性則體長10公尺，甚至有人聲稱發現體長20公尺的大王烏賊，但無法證實。雖然體型龐大，但他們的壽命不長，只有4至6年。深海仍然有很多未知領域，目前因技術問題仍未能進行大規模研究，但有意見認為深海多巨型生物是源於食物短缺，大型生物一般有較有效的新陳代謝，並能在自己的區域內自由移動。

人類很少發現牠們的蹤影，因為深海動物很難上到海面，牠們需面對鯨魚等超巨型捕食者，或遭抓捕用的拖網漁船所捉，令海洋生物學家很多時只能拿到殘破的樣本，例如大王烏賊，牠在大海的最大天敵是抹香鯨。

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文章授權轉載自《香港01》