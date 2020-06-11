妻子與小王私奔讓他太憂鬱 男用充電線塞膀胱三個月險死

手上有澳幣的硬幣嗎？仔細找找，可能會讓你多出一筆意外之財！有些錢幣因為製造的過程的小失誤，而和其他正常錢幣不同。由於這種錢幣數量稀少，在蒐藏家眼中往往成為價值極高的珍品。而澳幣也因為在近年就有好幾批錯誤硬幣，且都有一定數量流通至市面，也引發一波澳洲人找尋自己口袋和錢包的「掏金熱」。

2020-06-09 15:50