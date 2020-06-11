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俄羅斯女演員半裸開門收外送 獎勵疫情期間外送員堅守崗位

香港01 / 李納德
瑪莉亞（Maria Rein）稱半裸接外送是想感謝外送員疫情期間的付出。（YouTube影片截圖）
瑪莉亞（Maria Rein）稱半裸接外送是想感謝外送員疫情期間的付出。（YouTube影片截圖）

新冠肺炎（COVID-19）全球肆虐，多國推出社區隔離措施，許多人叫外送避免外出，一群外送員工作辛勞之餘也需要承擔比一般人高的染疫風險。近日，一名俄羅斯女演員上傳影片，用特別方式感謝外送員，她連續兩個月天天半裸接外送讓對方大飽眼福，稱不少外送員都笑逐顏開。影片引起熱議，有外媒發現女演員過去曾參與兩部極具爭議的YouTube影片，她事後坦言是以演員身份拍片。

近日社交平台出現一段影片，顯示一名俄羅斯女子赤裸上身只穿內褲在鏡頭前舞動，稱自己在隔離期間每天叫外送，每次收貨她都堅持赤裸上身接收，並用隱蔽鏡頭拍下過程，只見有些外送員被嚇一跳，有些就顯得很高興，有些人就尷尬得放下外送馬上離開。

這名女子其實是23歲俄羅斯演員瑪莉亞（Maria Rein），住在聖彼得堡，她接受外媒訪問時解釋，自己光著上身是想感謝外賣員在疫情期間還緊守崗位，形容是「aesthetic thank you」（美感上的道謝）。因疫情關係她社交隔離了兩個月之久，每天都叫外賣並用隱藏鏡頭拍下對方反應，由於沒有得到外送員同意，而且他們多數沒戴口罩，所以特意遮掩了他們的樣子。

片段拍攝於3月19日至5月23日，她說想法源於一次叫餐時外送員比預期早到，因為當時正在洗澡，只能用一條毛巾遮掩身體接收。外送員的樣子很累，但看到她後臉上露出燦爛笑容，於是決定用此方式獎勵辛勤工作的外送員。

她提到有些外送員沒什麼反應，有些想和她合照，不過，曾有外送員想毛手毛腳，甚至伸手觸摸她的胸部，瑪莉亞只能馬上後退並要求對方自重。更有幾個外送員想和她約會，又提出讓他入屋可以免費吃外送，但瑪莉亞一一拒絕。有外送員不願意讓她關門，逼得她威嚇投訴對方，對方知難而退。瑪莉亞稱將來計劃更多特別的表演，又指身體對她只是一種工具，就像一件外套，她表示展示裸體是我說謝謝的方式。

影片引來熱議，但不少人批評這樣的行為叫裸體狂，又指如果主角換成男人只會惹來批評，有許多人指這樣不如多給外送員一點小費，他們會更高興。

翻查瑪莉亞的YouTube頻道，她曾上傳一段影片，顯示她有拍攝兩段過去在網上充滿爭議的影片，其中一隻影片是拿漂白水淋張開腿坐在地鐵的男人，另一條是在地鐵內掀起裙子露出內褲的影片，影片均在網上引起爭議，有人視之為女權主義者抗議性別不公的作品，亦有人認為做法過火，惹人反感。外媒坦言網友對這個女演員應該不陌生。

瑪莉亞（Maria Rein）曾經參與一隻影片是拿漂白水淋張開腿坐在地鐵的男人，片段被揭發為造假。（YouTube影片截圖）
瑪莉亞（Maria Rein）曾經參與一隻影片是拿漂白水淋張開腿坐在地鐵的男人，片段被揭發為造假。（YouTube影片截圖）

瑪莉亞今年在個人頻道上傳一段訪問影片，強調自己不是爭議影片的製作人，只是和片中許多男人一起受聘成為演員。她更在個人頻道上傳一段受訪片段，她認為女權主義在美國變得具侵略性，幾乎可和愚蠢相提並論，但女權主義在俄羅斯卻是向潮流致敬，人們無事可做，於是開始關注女權主義。

淋漂白水的影片在2018年瘋傳，當時其中一名被淋的男子向雜誌「Bumaga」透露，影片中的人都是演員，而另外一段瑪莉亞同樣有參與，在地鐵站拉起裙子展示內褲，抗議男性偷拍的影片都引起造假之嫌。當時專門調查克里姆林宮假新聞的歐盟反虛假訊息網站「EU vs Disinformation」，揭發影片由俄國政府資助的「RT」旗下的英語社交媒體頻度「In The Now」製作，指俄羅斯意圖「向國際觀眾進行造謠運動」。

外媒相信影片是想激起世界各地的「反女權主義」（anti-feminist）情緒，因為俄羅斯社會仍較中西歐保守，性別觀念上由男性主導，甚至批評俄國女性交外國男友。

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文章授權轉載自《香港01》

俄羅斯 外送員 新冠肺炎 裸拍

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