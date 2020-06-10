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影／美國男警一舞成名 與示威青年「舞鬥」網友讚嘆

香港01 / 李福源
美國警察與示威者舞鬥。圖片來源／ facebook
美國警察與示威者舞鬥。圖片來源／ facebook

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網上片段顯示，古鐵雷斯當日與數名同僚在現場維持秩序，一名身穿黑衣的年輕人突然跳着舞步逼近，更在其面前劈腳做大字馬「挑釁」；古鐵雷斯在同僚的鼓勵下卸去身上裝備，然後以勁舞回應，甚至做出單手掌上壓等高難度動作，雙方的「舞鬥」隨即又吸引多兩名男子加入，現場氣氛相當熱烈。

不少人對此表示很感動，留言稱「警察不一定站在示威者對立面，其實也能打成一片」、「和平抗議的完美示範」、「向這位如此善舞的警員致敬」。

一度擔心會被同僚取笑

古鐵雷斯其後受訪稱，聽到音樂響起，即決定要與對方鬥舞，「我感到舞魂在燃燒，這很好，我很喜歡這感覺。」他表示，曾擔心跳舞會被同僚取笑，豈料竟獲得那麼多稱讚，甚至有人求他教跳舞，令他非常驚訝。

古鐵雷斯透露讀高中時經常練舞，「老實說，當時我比較擔心會受傷，我的膝蓋和背部感到痛楚，但隨着腎上腺素分泌，我能感受到當時人與人之間的強烈共鳴。」

當日在場的女示威者維加（Belinda Vega）說：「所有人那時都很享受（觀賞這場舞鬥）。大家都非常投入，那種氣氛真難得！」

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文章授權轉載自香港01》

香港 警察

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