租屋處驚見「巨型窄小膠囊」 網友解析：昭和時期奢侈品

許多無殼蝸牛在租屋前，都會先上租屋網站查看房子內部模樣，參考是否符合心目中的租屋標準與期待。日本有位網友，日前在租屋網站上看到房東PO出來的照片裡，廚房靠近牆角的地方有一個高到幾乎頂到天花板、形似膠囊的設備，外形是白色的，而內部牆壁是青綠色的，狹小的空間裡有一個小浴缸，讓他好奇在推特發文詢問「為什麼浴室要裝在廚房裡？」貼文一出，短時間內吸引近1萬次的轉推，不少網友熱情解惑。

網友「@haiyangwusuo16」本月1日在推特分享一張擷取自租屋網站的照片，表示看到一間租金3萬日圓的房子（折合約新台幣8150元）。照片視角是廚房的洗手台，旁邊有一個小到像「巨大膠囊」的浴室，內部有一個方形桶，只能容納下一個人。「@haiyangwusuo16」寫道「這到底是什麼浴室啊！」不少網友也留言表示「浴室為何裝在廚房裡面？」、「這間房子算有浴室還是沒浴室」。也有網友開玩笑說「還以為是《七龍珠》裡有人受傷時可以進去的膠囊」，上萬人議論紛紛，頓時成為網路上熱門話題。

不過，有專業的網友解析，這是昭和時期流行過的「ぼくさんバスオール」，日本曾於1964年10月10日至10月24日間，舉辦過東京奧運。由於當時飯店需求量大增，當時浴室並不普及，非每戶人家都有，因此這項形似 「膠囊」、名為「整體浴室」（bath module）的居家建設從美國引進日本後，不僅解決了當時的民生需求，讓民眾在「一塊榻榻米大小的空間就能洗澡」，也算是當代不可多得的奢侈品。