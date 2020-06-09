婚後妻拒行房堅持「用手解決」 落跑後始知驚人身世

新婚第二天老婆鬧失蹤，相信這種事情發生在任何人身上，都會感到晴天霹靂。一名單身男子在網路上認識一個心儀對象，雙方書信往來一陣子後，便決定論及婚嫁。想不到新婚第一夜，妻子拒絕行房，還無故搞失蹤，男子只好報警處理，卻也意外發現妻子其實是「男兒身」的震驚事實。

根據外媒「中國報」報導，本月2日，印尼31歲的阿木娶了25歲的小蘇，當天辦完婚禮後，阿木把小蘇抱進洞房裡，想跟她親熱。想不到小蘇立刻推開拒絕了，說還沒做好行房的心理準備，但是可以用手幫他解決情慾。阿木雖然有點掃興，但還是尊重小蘇，並表示「如果妳還沒準備好，我可以暫時先睡地板」，小蘇聽了就要他好好躺在身邊，用手替他解決之後，兩人便睡著了。

阿木回憶說自己跟小蘇是一見鍾情，雙方網路通信一段時間後，便決定閃婚。回想2日結婚當天，完全不見小蘇的親屬現身出席，小蘇表明自己是個孤兒，阿木也沒多想，就在村長的見證下，完成了具有法律效力的婚姻契約。新婚當晚，阿木透過親吻，以及試圖撫摸小蘇胸部和下體的前戲，想跟小蘇行房。被小蘇拒絕後，阿木以為是自己太衝動，於是問小蘇要不要一起沐浴，以便燃起熱火。怎知小蘇全身顫抖，阿木只好暫時作罷。

隔天醒來，阿木發現躺在身邊的小蘇不見了，從鄰居口中得知有在凌晨時看見小蘇離開家。阿木不知小蘇發生了什麼事，也擔心她出意外，只好報警。警方調查後，發現小蘇是個假扮女兒身的男人，且身邊早有女性伴侶，雖然小蘇至今依然下落不明，不過有人質疑，為何阿木在交往期間和新婚夜的擁抱親吻過程中，感覺不到小蘇是男的？「結婚不用出示身分證嗎？印尼允許男男結婚？」然而阿木始終搞不懂，小蘇扮女人親近他的原因和目的是什麼。